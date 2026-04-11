El camino del gozo

Qué sabiduría y conciencia espiritual es que podamos valorar el gozo que Jesús nos ha dejado, después de sufrir su viacrucis. Hemos vivido prácticamente las aflicciones de Cristo en la reciente conmemoración, ahora nos preparamos para alegrarnos con Él, de su triunfo en la cruz, de lo que logró para la humanidad. Recordemos que los días que siguieron hasta la ascensión -incluso podríamos extendernos hasta pentecostés- fueron una continua manifestación de gozo.

Sin duda, el gozo de los que permanecen en Cristo es una fiesta perenne.

Ahora bien, cómo puede ser dichoso quien tiene problemas personales, un montón de hijos que mantener, un trabajo imposible, además de deudas sin fin. Pues acuda a Dios. Pedir a Dios la solución de algo imposible es sencillamente la ocasión para que Él demuestre que es Dios.

Cristo dejó esto resuelto. El Espíritu Santo permanece con los discípulos hasta el fin del tiempo. Sus dones y gracias alientan y llenan de gozo sus corazones.