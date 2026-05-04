Guillermo Moreno llama a preservar el agua en San Juan

El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, manifestó su respaldo a los comunitarios de San Juan de la Maguana en su rechazo al proyecto minero "Romero" de la empresa GoldQuest, asegurando que la protección de la Cordillera Central es “innegociable para la supervivencia del sector agropecuario”.

Moreno destacó que la oposición de los sanjuaneros a la explotación minera no es un capricho, sino una defensa legítima del agua, recurso vital para la producción en el fértil Valle de San Juan.

“Preservar el agua significa preservar la producción en el valle, y preservar la producción significa garantizar la alimentación de nuestro pueblo. Por tanto, la lucha de San Juan no es solo de los sanjuaneros; es una lucha de todos los dominicanos que aspiramos a la sostenibilidad agropecuaria y a la soberanía alimentaria", afirmó Moreno.

El líder de Alianza País advirtió que permitir la explotación de esta mina supondría anteponer la "codicia y el lucro de intereses particulares" por encima de los derechos adquiridos de una provincia de alta productividad.

Se pretende imponer la búsqueda de beneficios económicos sobre el interés colectivo y sobre la vocación agrícola de San Juan. Nosotros hacemos nuestra la consigna que este movimiento ha levantado de manera sistemática: "Agua sí, oro no", enfatizó Moreno.

Asimismo, el jurista y político exhortó a las autoridades a escuchar el clamor popular y a priorizar el desarrollo sostenible frente a proyectos extractivos que amenazan los acuíferos que alimentan la región Sur y el resto del país.