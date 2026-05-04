Los sólidos Thunders Vs. el respeto hacia los Lakers y LeBron

Desde un punto de vista estrictamente baloncestístico, esta joven versión de los Thunder realmente se consagró la temporada pasada cuando ganaron el primer título de la NBA para Oklahoma City.

Desde el punto de vista de la visibilidad, los Thunder se están preparando para quizás su escenario más importante hasta la fecha: una serie de semifinales de la Conferencia Oeste contra LeBron James y Los Angeles Lakers .

Los Thunder saben lo que los Lakers significan para el deporte. La franquicia ha ganado 17 campeonatos y se ha mantenido relevante durante generaciones. Enfrentarse a un rival tan respetado le dará a Oklahoma City una oportunidad única de brillar.

También saben lo que aporta James, el máximo anotador de la liga de todos los tiempos. La mayoría creció viendo a James ganar cuatro campeonatos y llegar a las Finales con regularidad.

“Cuando juegas contra una leyenda como él, te motivas para esos partidos, sin importar cuándo sean”, dijo Shai Gilgeous-Alexander, el actual MVP.

El respeto que Oklahoma City siente por la franquicia de los Lakers o por su estrella no afectará el resultado. Y a pesar del glamour y el prestigio que rodean a Los Ángeles y a James, los Thunder, primeros cabezas de serie, son los claros favoritos en una serie que comienza el martes en Oklahoma City.

“Creo que lo mejor de esta liga es su rica historia”, dijo el All-Star Chet Holmgren. “Pero al final, que vistan de morado o de rosa no va a influir en cómo debemos jugar ni en nuestra estrategia”.

Aunque Oklahoma City ha conseguido el primer puesto en el Oeste durante tres años consecutivos, algunos aficionados ocasionales verán por primera vez a los Thunder simplemente por el nombre y el poderío de las estrellas de los Lakers.

Los Lakers saben que Oklahoma City, un mercado pequeño, tiene un gran talento. Los Thunder ganaron los cuatro enfrentamientos de la temporada regular esta temporada por un promedio de 29 puntos.

“Es uno de los mejores equipos de la historia de la NBA”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick. “Esa es la realidad. Lo son. Son así de buenos. Creo que nuestros jugadores lo reconocen y lo respetan, y sabemos la tarea que tenemos por delante”.

El especialista defensivo de los Lakers, Marcus Smart, calificó a Gilgeous-Alexander como "el mayor desafío defensivo de la NBA en este momento".

“Va a ser un reto no solo para mí, sino para todo el equipo, evitar las faltas, mantenerlo alejado de la línea de tiros libres tanto como sea posible y seguir neutralizándolo”, dijo Smart. “Es difícil, pero se puede lograr”.

Estado de Doncic

La estrella de los Lakers, Luka Doncic, se lesionó el tendón de la corva izquierdo en Oklahoma City hace aproximadamente un mes y no ha jugado desde entonces. El máximo anotador de la liga promedió 33,5 puntos, 7,7 rebotes y 8,3 asistencias en la temporada regular.

Redick no ha dicho si Doncic podrá regresar de una lesión que a veces requiere dos meses de recuperación, ni cuándo. Doncic practicó triples con sus compañeros el lunes mientras finalizaban un entrenamiento antes de su vuelo a Oklahoma City.

Sigue siendo el rey

A sus 41 años, James todavía tiene mucha energía. En el sexto partido contra Houston, anotó 28 puntos, capturó siete rebotes y repartió ocho asistencias para ayudar a los Lakers a ganar la serie.

“Me acerqué a él y le dije: ‘Estás loco’”, comentó el base de los LA, Austin Reaves. “Lo que haces no es normal, sobre todo teniendo en cuenta su edad. Lleva 23 años en la liga. La forma en que exige el juego, la manera en que lo controla, es impresionante”.

Historial de los playoffs

Este es el tercer encuentro de postemporada entre ambos equipos.

Los Thunder anunciaron su llegada en 2010 cuando llevaron a los vigentes campeones, los Lakers, a seis partidos en la primera ronda. El joven trío formado por Kevin Durant, Russell Westbrook y James Harden puso en aprietos a Kobe Bryant y Pau Gasol antes de que los Lakers ganaran la serie y, finalmente, el último campeonato de Bryant.

En 2012, los Thunder, todavía con Durant, Westbrook y Harden, arrollaron a los Lakers por 4-1 en las semifinales de la Conferencia Oeste. Finalmente, los Thunder perdieron contra los Miami Heat de James en las Finales.

¿Williams o Mitchell?

Jalen Williams, jugador de Oklahoma City y All-Star de 2025, se perdió la mayor parte de la primera ronda de los playoffs contra Phoenix debido a una lesión en el tendón de la corva izquierdo. El entrenador de los Thunder, Mark Daigneault, no lo declaró listo para regresar, limitándose a decir el lunes que Williams está progresando.

En los dos últimos partidos de la serie contra Phoenix, Ajay Mitchell entró en el quinteto titular en lugar de Williams. El base, en su segundo año en la liga, encestó 5 de 20 tiros de campo en el tercer partido, pero logró 7 de 16 y anotó 22 puntos en el cuarto.

La recuperación de Reaves

Reaves tuvo una participación limitada en la primera ronda debido a una distensión en el músculo oblicuo. Jugó los dos últimos partidos contra Houston y promedió 18.5 puntos. En su regreso como reserva en el quinto partido, anotó 4 de 16 tiros de campo, pero encestó 12 de 13 tiros libres y anotó 22 puntos. En el sexto partido, anotó 7 de 14 tiros de campo y anotó 15 puntos.