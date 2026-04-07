Estimar el futuro cuando la incertidumbre manda

En economía política, uno de los errores más frecuentes y costosos es confundir precisión con certeza. Durante décadas, la disciplina ha intentado responder una pregunta aparentemente simple: ¿qué ocurrirá en el futuro? Sin embargo, en contextos de alta incertidumbre, como los que hoy caracterizan a la economía global, esa pregunta pierde relevancia. La verdadera interrogante no es “qué va a pasar”, sino “cuál es el futuro plausible que debemos considerar para decidir mejor hoy”.

Este cambio de enfoque no es menor. Implica abandonar la ilusión del pronóstico puntual y adoptar una lógica más robusta, donde el objetivo no es acertar un número, sino reducir el riesgo de equivocaciones graves.

La evidencia reciente sugiere que los shocks económicos y políticos actuales tienen como característica particular que generan impactos grandes en el corto plazo, pero no necesariamente persistentes. Esto es especialmente visible en episodios de incertidumbre política o financiera, donde las variables reaccionan con rapidez, como la prima de riesgo, el tipo de cambio y la volatilidad, para luego ajustarse gradualmente conforme se disipa la información o cambian las expectativas.

Este patrón obliga a repensar cómo entendemos dos conceptos clave. Por un lado, el impacto y, por otro, la persistencia. El impacto se refiere a la magnitud inicial del shock; la persistencia, a cuánto dura ese efecto. En muchos casos contemporáneos, estamos frente a shocks de alto impacto, pero baja persistencia. Sin embargo, esta distinción no es trivial, porque en ciertos contextos particulares en los que la economía ya está debilitada, estos mismos shocks pueden dejar “cicatrices” duraderas.

Aquí entra en juego la dependencia del Estado. No todos los shocks son iguales ni afectan de la misma forma a todas las economías. Un mismo evento puede ser absorbido rápidamente en una economía robusta, pero amplificarse en otra con fragilidades fiscales, financieras o institucionales. Esta no linealidad es uno de los principales desafíos para la estimación económica moderna.

Frente a este panorama, los métodos tradicionales basados en errores históricos muestran limitaciones importantes. Estos enfoques asumen que el futuro se comportará de manera similar al pasado, lo cual es una hipótesis débil en entornos de cambios estructurales. Cuando emergen riesgos atípicos o eventos extremos, estos modelos tienden a subestimar la incertidumbre real o a ignorar escenarios relevantes.

Por ello, la práctica contemporánea ha evolucionado hacia un enfoque más plural. En lugar de depender de un solo modelo, se combinan múltiples herramientas, nowcasting para capturar el presente, modelos probabilísticos para proyectar, escenarios para explorar alternativas y pruebas de estrés para evaluar resiliencia. El resultado no es una predicción única, sino un conjunto de trayectorias posibles.

Este enfoque tiene implicaciones profundas para la política pública. En primer lugar, reconoce que el juicio humano es irreemplazable. Los modelos aportan estructura, pero no eliminan la necesidad de interpretación. De hecho, en contextos de alta incertidumbre, la deliberación se convierte en un activo clave para integrar información cuantitativa y cualitativa.

En segundo lugar, redefine la relación entre análisis y decisión. El producto del análisis ya no es un número, sino un mapa de riesgos. Esto permite diseñar políticas más flexibles, con mecanismos de ajuste en función de cómo evolucionen los escenarios. En lugar de reaccionar tarde ante eventos inesperados, se establecen criterios que activan respuestas predefinidas.

En tercer lugar, introduce el concepto de robustez como criterio central. Una política robusta no es la que maximiza resultados en el escenario más probable, sino la que minimiza pérdidas en escenarios adversos. Este cambio es especialmente relevante en temas como inflación, estabilidad financiera o sostenibilidad fiscal, donde los errores pueden tener costos sociales elevados.

Estudios recientes muestran que la incertidumbre no solo afecta el nivel de actividad económica, sino también la calidad de las decisiones. Aumenta la dispersión de expectativas, reduce la precisión de los pronósticos y, en muchos casos, induce comportamientos más conservadores en mercados y agentes económicos.

Ignorar la incertidumbre no la elimina; simplemente la desplaza hacia decisiones mal informadas. En un mundo caracterizado por shocks frecuentes, pandemias, tensiones geopolíticas, disrupciones tecnológicas, la capacidad de estimar bajo incertidumbre se convierte en una ventaja estratégica.

En última instancia, estimar el futuro en economía política no es un ejercicio de predicción, sino de preparación. No se trata de acertar lo que vendrá, sino de construir marcos de decisión que funcionen incluso cuando el futuro sorprenda. Porque, como muestra la evidencia reciente, no es la incertidumbre lo que más cuesta, sino la falsa sensación de certeza.