La semana pasada, Washington intentó vender US$30,000 millones en bonos soberanos, nadie compró, muchos vendían los mismos bonos, más baratos.

Sufrimos un grave, muy serio problema financiero.

Después, el presidente Donald Trump anunció que “pronto” retirará las tropas y suspenderá los ataques contra Irán, sin reabrir el estrecho de Ormuz. Washington ya no pone orden. Renuncia al puesto de policía mundial.

Huir del Medio Oriente, dejando bases militares destruidas, y el estrecho de Ormuz cerrado, demuestra que Washington perdió su poder. Quien reabra ese estrecho, restableciendo el orden, será el nuevo jefe mundial.

Nadie le presta dinero y sus militares, “los mejores del mundo”, no pueden desbloquear un paso marítimo; sin plata ni guardias no hay imperio.

Los historiadores del futuro registrarán la semana entre finales de marzo y principios de abril de 2026 como el inicio del fin, el réquiem del imperio estadounidense.