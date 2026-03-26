Trump, Leonel y un Petrocaribe modelo 2026

El lunes aplazó los ataques y anunció el inicio de negociaciones. El martes informó que tres mil soldados de las fuerzas élites del ejército serían enviados a la zona en conflicto. Horas después confirmó que estaba en conversaciones de paz con Teherán. Todo en algo menos de 48 horas. Claro que estoy hablando del presidente estadounidense Donald Trump.

Vivimos en un mundo tan desconcertado y patas arriba, que hoy la única certeza que tienen los pueblos es la incertidumbre, ya he dicho. Precisamente por esto, nadie puede predecir lo que pasará mañana en Medio Oriente, en la isla de Kharg, (donde se gestiona el 90% de las exportaciones del crudo iraní), o en Caracas cuya casa gubernamental no “ha sido tomada por las flores”, como aconseja el poeta, sino por los traidores. Qué pasará mañana o durante el güikén en Moscú. Qué dirán de todo esto Pekín, Sao Paulo y el resto de los BRICS, para no mencionar a la vieja Europa, tan pusilánime, fañé y descangayada.

En este incierto mundo, República Dominicana está colocada en el trayecto imperial que la ha salvado (nearshoring) y al mismo la condena a la sumisión sin opción de patria, invitada/obligada a ser miembro sin alcurnia ni abolengo del Club de los Doce del Patíbulo, en quienes el gobierno estadounidense se apoyará para aplicar a toda la América morena y mestiza, el corolario Trump: “América (su petróleo y sus tierras raras) para el gobierno de Estados Unidos”... y una M que no es de martes.

Enfrentado a esta realpolitik imperial, tan abusiva como afrentosa y burda, el país debe apurarse en ubicar otras canastas entre los pueblos hermanos para colocar allí los huevos del interés nacional. Como uno había advertido y el martes aconsejó Leonel Fernández, es hora de que el país se apresure a gestionar ante los países latinoamericanos amigos, productores de petróleo, (México, Brasil y Colombia), la creación de una nueva versión de aquel programa, Petrocaribe, que nos salvó de los embistes de aquella crisis petrolera de inicios de siglo.

Enterrada momentáneamente el hacha de la guerra política (la maidelplay), no tengo dudas de que para lograr tal propósito, el país puede contar con los conocimientos geopolíticos, la experiencia de Estado y el prestigio internacional de Leonel Fernández. Al fin, cuando del interés nacional se trata, la política partidaria siempre puede y debe esperar.