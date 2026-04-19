MOPC realiza mantenimiento en paso a desnivel de la Tiradentes con 27 de Febrero

El paso a desnivel de la avenida Tiradentes con 27 de Febrero está siendo intervenido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

De acuerdo con informaciones ofrecidas por ingenieros a cargo de la obra, los trabajos incluyen el aseguramiento de vigas, así como labores de mantenimiento del sistema de drenaje, con el objetivo de garantizar la seguridad estructural del paso a desnivel.

A través de un aviso, las autoridades indicaron que estas acciones buscan prevenir accidentes y asegurar condiciones óptimas para la circulación vehicular.

Trabajos en el drenaje y vigas del desnivel de la Tiradentes con 27 de FebreroJorge Martínez

El MOPC informó que el tránsito en el paso a desnivel de la avenida Tiradentes con 27 de Febrero será suspendido de manera temporal desde el pasado sábado 18 de abril a las 10:00 de la noche, hasta el lunes a las 4:00 de la madrugada.

La medida responde a la continuación de los trabajos de mantenimiento, realizados en horario nocturno para reducir el impacto en la movilidad diaria.