¿Y la ley de hidrocarburos?

En agosto de 2021 el Poder Ejecutivo introdujo en el Congreso Nacional el proyecto de ley 112-00 sobre hidrocarburos con el objetivo de cambiar cómo se calculaban los combustibles, revisar la estructura de impuestos, transparentar el sistema y reducir la volatilidad de los precios, entre otras cosas.

La ley nunca avanzó, murió debido a que no era del interés de la clase política, como fue la ley para reformar la Constitución, de contrataciones públicas, eliminación de candidaturas independientes, entre otras aprobadas de forma rápida en los últimos años.

Recientemente Alfredo Pacheco participó en una entrevista y enumeró varias iniciativas de ley que serían aprobadas en esta legislatura, entre ellas el Código Civil, la ley de Agua, entre otras; nunca mencionó la ley de hidrocarburos.

El 27 de febrero Ricardo de los Santos, presidente del Senado, también habló y mencionó dos leyes como prioritarias: la del Agua y la de Seguridad Social.

Hubiera sido bueno en estos momentos de crisis conocer si la ley de hidrocarburos iba a cumplir la función de transparentar el sistema, reducir la volatilidad de los precios y cambiar la forma de cálculo de los combustibles; tal vez así, quizás, las gasolinas no suben RD$15 en dos semanas. No sabremos.