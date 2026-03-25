Los combustibles y el candelero de fuego

Pasando del escenario de su iglesia a figura pública con millones de vistas en las plataformas sociales, Martha Candela, coronó su trayectoria con su nominación a los premios Soberano y su actuación en la gala.

Uno de los temas que la ha proyectado al estrellato es, Candelero de fuego, que da vida al mandato de Jehová a Moisés, de prender el candelero de oro, usando los ritmos musicales que gustan a la juventud.

El candelero o candelabro es el utensilio para colocar las velas, que no solo permite aportar luz en la oscuridad, sino que cumple un rol religioso como símbolo de la luz de Cristo.

El mundo ha sido sacudido en estos días con el impacto colateral de la guerra de Estados Unidos e Israel, contra el Irán de los ayatolas. La paralización del transporte de combustibles por el Estrecho de Ormuz, los ataques a instalaciones en toda la región han disparado los precios del petróleo y sus derivados.

El impacto es global, aquí el foetazo inicial ya lleva 15 pesos en las gasolinas y aumentos en otros combustibles, el impacto de esas medidas se siente de inmediato, proyectando un escenario de inflación por encima de los previsto.

Hay economistas que entienden que debió ser mayor, la oposición ha criticado las medidas anunciadas por el presidente en un discurso en domingo, previo a su viaje a España.

La reacción mediática ha sido variada desde las recomendaciones a la austeridad, hasta quienes descalifican los planteamientos de la oposición, como demagogia, olvidando, o queriendo olvidar, el arsenal de pronunciamientos de las principales figuras del Gobierno, cuando eran oposición, sobre ese mismo tema.

Un asunto crucial, es que buena parte de la población, entiende que no se produjeron ajustes a la baja, cuando los combustibles estuvieron bajando, el barril de petróleo llegó a estar hasta a 47 dólares, con promedios en los últimos meses de 67 dólares.

Es ese el principal cuestionamiento de la gente al tema, sencillo, que no se cumplió, aquellos de, “si sube, sube y si baja, baja”.

Resulta absurdo pretender que la oposición política no cumpla su rol de acercar el candelero al Gobierno, ante un tema que afecta tanto, pero sobre todo, un tema en el que las figuras de esta administración dieron bastante, guata, cuando les tocó estar del otro lado de la cerca.

Que es un tema sensitivo que requiere muchísima prudencia de todos, es verdad, que en democracia, el debate es indispensable, también lo es, que el Gobierno tiene que dar ejemplos apretándose el cinturón, una verdad igual de evidente.

El asunto de los combustibles, del impacto de la guerra en las perspectivas económicas del país, cuando venimos de un año de tan poco crecimiento y tan baja inversión pública, como el 2025, es para recomendar numerosos candeleros para garantizar las medidas prudentes que nos permitan pasar el Rubicón, sin daños que alteren la paz social de que disfrutamos.

Que no se prendan las calles con candela de gomas.

Cada quien debe jugar su rol la democracia se hace fuerte cuando cada sector aporta, ideas, propuestas, e incluso críticas, pretender unanimidad de criterios es una utopía.

Aspirar a que todos aporten luz conforme a las características de su vela, es necesario. Como lo es también, la fe que se expresa en las liturgias tradicionales o al ritmo movido de Martha Candela.

Prendan el Candelero de fuego, ahora es más necesario que nunca.