El Clásico nos unió

La República Dominicana quedó fuera del Clásico Mundial de Béisbol, pero el deporte —como la vida— no siempre puede medirse por el marcador final.

El equipo dominicano llegó hasta las instancias decisivas exhibiendo un béisbol sólido, competitivo y digno de la tradición que nos distingue como nación. Por eso, aunque la eliminación frente a Estados Unidos deja inevitablemente un sabor amargo, resulta difícil no sentir cierta incomprensión ante un formato capaz de dejar fuera a un equipo de tan alto rendimiento en apenas una derrota.

Y no se trata de restar méritos al conjunto estadounidense que también mostró calidad y coraje, sino de lamentar que, a veces, los reglamentos del deporte no alcanzan a reflejar completamente la dimensión del esfuerzo colectivo que un equipo despliega durante un torneo.

Pero más allá del resultado, este Clásico dejó algo mucho más valioso y fue que durante los días en que nuestra selección salió al terreno, todos los dominicanos nos sentimos parte de una misma causa. Se suspendieron -al menos por unas horas- las diferencias políticas, religiosas, económicas o ideológicas.

El país se reunió frente a televisores en hogares, bares, plazas y espacios públicos habilitados con pantallas gigantes (presidente Abinader incluido) para compartir una misma emoción. Fue como una especie de tregua nacional que el béisbol volvió a regalarnos.

Por eso hoy corresponde felicitar al equipo dominicano y recibirlos como los héroes que son ya que no solo se entregaron al máximo representando al país con dignidad, sino que lograron recordarnos que, cuando nos une una causa colectiva, República Dominicana puede latir como un solo corazón.