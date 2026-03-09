La fortaleza de una justicia que decide con serenidad

Hoy la República Dominicana vive un debate legítimo sobre la eficacia del sistema penal, la persecución del delito y la protección de las víctimas. Ese debate es necesario. La ciudadanía tiene derecho a exigir resultados, y las instituciones tienen el deber de responder con firmeza. Pero la fortaleza del sistema no reside en la severidad aislada, sino en la coherencia entre prudencia, método y carácter.

Esa verdad, que puede parecer abstracta, tiene consecuencias concretas para la vida democrática. Cada decisión judicial no solo resuelve un conflicto particular; también envía un mensaje sobre el tipo de sociedad que queremos ser: una sociedad donde el poder se ejerce con límites, donde la dignidad se protege incluso en el desacuerdo y donde la ley prevalece sobre la emoción del momento.

La prudencia recuerda que cada expediente contiene vidas reales y que el error judicial erosiona la confianza colectiva.

El método garantiza que las decisiones se basen en pruebas, reglas y garantías, no en intuiciones ni presiones circunstanciales.

El carácter permite sostener la independencia cuando el poder presiona o cuando el aplauso fácil intenta seducir.

Cuando falta la prudencia, la justicia se precipita.

Cuando falta el método, se vuelve arbitrariedad.

Cuando falta el carácter, se somete al clima del momento.

Por eso el debido proceso judicial no es un obstáculo para la justicia: es su condición más importante. Las reglas probatorias y la motivación de las decisiones no debilitan la respuesta del Estado frente al delito; la legitiman.

La autoridad de una sentencia nace de su razonabilidad, no de su espectacularidad.

La transformación judicial que impulsamos parte de esa convicción. Buscamos una justicia que llegue a tiempo, pero que llegue bien: eficiente sin renunciar a las garantías, transparente sin sacrificar independencia y comprensible sin perder rigor. Modernizar procesos, incorporar tecnología y mejorar la gestión son pasos necesarios, pero no suficientes. El verdadero cambio es cultural: construir una institución donde la integridad sea la regla y la confianza el resultado.

La pedagogía judicial forma parte esencial de ese esfuerzo. Hoy las decisiones judiciales ya no permanecen confinadas al expediente: circulan de inmediato en los medios y en las redes sociales, generando interpretaciones, debates y juicios instantáneos. Explicar las decisiones y hacer comprensibles los procedimientos no es un ejercicio comunicacional accesorio, sino una responsabilidad democrática. Sin comprensión no hay confianza; sin confianza no hay legitimidad sostenible.

En un mundo de respuestas instantáneas, la serenidad institucional puede parecer lenta. Pero es precisamente esa serenidad la que protege a la democracia de sus propios impulsos. Porque cuando la justicia actúa con prudencia, método y carácter, no solo resuelve conflictos: preserva la libertad, sostiene la igualdad y fortalece la convivencia.

La justicia del futuro no será la que grite más fuerte, sino la que inspire mayor confianza.

Ese es el compromiso.

El autor es juez presidente de la Suprema Corte de Justicia.