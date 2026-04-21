El crecimiento de América Latina y el Caribe está vinculado a su desarrollo rural

El CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) afirmó este martes que el crecimiento de Latinoamérica y el Caribe está estrechamente vinculado al desarrollo de las zonas rurales de los países que componen esta región.

Estas declaraciones fueron compartidas durante la exposición del Reporte de Economía y Desarrollo (RED) “Raíces del futuro: el nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe”, presentado por el CAF, en colaboración con la Secretaría de Economía de México y el Colegio de México (Colmex).

De acuerdo con este informe, el mundo rural de América Latina y el Caribe se consolida como un “activo estratégico”, afirmando que, con alrededor de 120 millones de habitantes, más de 18 millones de unidades productivas agropecuarias, el 22% de la superficie boscosa mundial, el 50% de la biodiversidad conocida y cerca del 60% de los recursos globales de litio, estos territorios son “fundamentales” para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la transición energética.

“América Latina y el Caribe es una región solución para muchos de los grandes desafíos globales, y el enorme potencial de sus zonas rurales es una muestra clara de ello. Estos territorios pueden contribuir decisivamente al crecimiento, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la cohesión social de la región. Pero para aprovechar plenamente ese potencial debemos invertir en infraestructura, servicios, tecnología, conectividad y oportunidades que mejoren la calidad de vida de millones de personas en el mundo rural”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTA ESTE DESARROLLO

En el reporte se aseguró que el mundo rural ha experimentado profundas transformaciones en las últimas décadas, indicando que la creciente diversificación de las actividades económicas, y su mayor articulación con los centros urbanos, han dado lugar a una nueva realidad productiva y social.

Como ejemplo de lo anterior, se usó el ejemplo de que menos de la mitad de los trabajadores rurales se desempeña actualmente en actividades agropecuarias, mientras que un número creciente de personas genera ingresos en sectores como servicios, turismo, logística, comercio, manufactura, minería y energía.

“Esta tendencia abre oportunidades para diversificar las economías rurales, impulsar empleos de mayor calidad y fortalecer el desarrollo territorial”, afirmaron.

Sin embargo, el CAF aseveró en su reporte que este potencial convive con importantes desafíos estructurales, indicando que las zonas rurales concentran algunos de los rezagos sociales y económicos más persistentes de la región.

También destacó que la pobreza extrema, la baja productividad, la informalidad laboral y las brechas en infraestructura, conectividad y acceso a servicios básicos continúan limitando las oportunidades de millones de personas.

El informe subrayó, además, brechas en productividad, afirmando que la productividad agropecuaria por trabajador es aproximadamente el doble en países de Europa y Asia, y hasta 12 veces mayor en Estados Unidos y Canadá, lo que refleja una baja adopción de capital, tecnología y prácticas productivas más eficientes en la región.

A esto se suman déficits importantes en acceso a servicios básicos: el 33% de la población rural no tiene cuenta bancaria ni utiliza dinero móvil; solo el 55% cuenta con acceso a agua gestionada de forma segura; apenas el 11% de los hogares dispone de saneamiento adecuado conectado a red; y únicamente el 40% de la población vive a menos de dos kilómetros de una vía pavimentada.

Frente a este panorama, CAF propuso una hoja de ruta integral orientada a transformar el potencial del mundo rural en desarrollo sostenible e inclusivo. Esta agenda combina políticas productivas, sociales y de infraestructura.

En el ámbito productivo, promueve la adopción tecnológica, la digitalización, la diversificación y la agregación de valor, junto con el fortalecimiento de la gobernanza de los recursos naturales.

En el plano social, enfatiza la necesidad de ampliar la protección social y desarrollar capacidades para acceder a empleos de mayor calidad.

En materia de servicios, subraya la urgencia de cerrar las brechas tanto en acceso como en calidad.