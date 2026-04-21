Juez dicta "no ha lugar" en favor de Aquiles Jiménez

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó un auto de "no ha lugar" en favor de Aquiles Jiménez Fernández, quien era acusado de portar un chaleco antibalas sin documentación y de conducir un vehículo con una placa oficial no registrada.

El magistrado Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión al considerar que no existían elementos suficientes para configurar un tipo penal ni para comprometer la responsabilidad del imputado bajo el artículo 70 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Para su fallo, el juez tomó como fundamento las previsiones del artículo 309, numeral 3, del Código Procesal Penal (modificado por la Ley 97-25 del 8 de diciembre de 2025), determinando que el hecho atribuido a Jiménez no es constitutivo de delito.

Asimismo, el magistrado ordenó la devolución del vehículo involucrado en el proceso a su legítimo dueño y dispuso el cese de las medidas de coerción, consistentes en presentación periódica, que pesaban en contra del comunicador desde hace meses.

Antecedentes del caso

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó al tribunal dictar un auto de apertura a juicio para que el imputado respondiera por el porte de un chaleco antibalas marca Point Blank Enterprise sin la debida documentación, argumentando además que este no figuraba como miembro activo de las fuerzas castrenses.

Sin embargo, la defensa de Jiménez, integrada por los doctores Harold Aybar Hernández, Carlos Olivares y Carlos Balcácer, sostuvo que la acusación era "atípica". Los juristas argumentaron que el chaleco no poseía distintivos o membretes exclusivos de instituciones militares dominicanas.

Añadieron que la prenda era una herramienta de trabajo asignada por la empresa AURIX, S.A.S., la cual mantenía convenios de seguridad y vigilancia con el Ministerio de Defensa. En dicha entidad, Jiménez realizaba labores de inteligencia y seguridad nacional, participando incluso en operativos de alto impacto, como el que dio con el paradero de "Kiko la Quema".

Aquiles Jiménez había sido detenido el 22 de julio de 2025 en el sector Piantini, Distrito Nacional, tras ser sorprendido —según la versión del Ministerio Público— con el referido chaleco y utilizando una placa oficial no registrada en el sistema.