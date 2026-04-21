Reino Unido investiga a Telegram por contenidos de abuso sexual infantil

El regulador de medios británico, Ofcom, anunció el martes la apertura de una investigación contra Telegram, tras indicios que sugieren que se pudo compartir "material de abuso sexual infantil" en la plataforma de mensajería.

Esta investigación, abierta en el marco de la ley británica de seguridad en línea, tiene como objetivo "determinar si Telegram ha incumplido, o incumple, sus obligaciones en materia de contenidos ilegales", señaló el organismo en un comunicado.

En caso de que se demuestre ese incumplimiento, Telegram podría ser multada con hasta el 10% de la facturación mundial de la empresa.

Ofcom explica que recibió "información del Centro Canadiense de Protección de la Infancia sobre la presunta presencia y difusión de contenido de abuso sexual infantil en Telegram", antes de abrir la investigación.

Telegram respondió con un comunicado en el que "niega categóricamente las acusaciones de Ofcom".

"Desde 2018, Telegram ha eliminado prácticamente la difusión pública de contenidos de abuso sexual infantil en su plataforma gracias a algoritmos de detección avanzados y su cooperación con oenegés", señaló la empresa.

El fundador de Telegram, Pavel Durov, había expresado el lunes su apoyo a Elon Musk, convocando a una comparecencia voluntaria en París por la justicia francesa en el marco de una investigación sobre posibles irregularidades en su red social X.

"La Francia de Macron pierde legitimidad al instrumentalizar las investigaciones penales para reprimir la libertad de expresión y la vida privada", escribió Durov en X y en Telegram.

Nacido en Rusia y nacionalizado francés en 2021, Durov fue imputado por varias infracciones por la justicia gala, que le reprocha no actuar contra la difusión de contenidos delictivos en su plataforma de mensajería.