Los chiitas: martirio, sufrimiento y venganza

Si conoces la historia, pero la desestimas, cometes un grave error. Cuando el profeta Mahoma, muere en el 632 D.C. se crea una gran división que ha perdurado por siglos. ¿Quién debería sucederle? Fue Abu Bakr, suegro del profeta y primer califa, cuyos seguidores pasaron a llamarse sunitas.

Pero otro grupo pensaba que el heredero debía ser una familia directa, de nombre Ali IbnTalib, primo y yerno de Mahoma. Este grupo fue llamado Shi’at Ali, de donde proviene el nombre de chiitas.

Los seguidores chiitas fueron masacrados en la batalla de Karbala, en Irak y desde entonces convirtieron el martirio y el sufrimiento en una especie de dogma religioso. Entre el 80% y 85% de los musulmanes son sunitas y entre el 15% y 20%, son chiitas concentrados en Irán (93 millones de habitantes y 1.6 millones de km. cuadrados). Invadir a Irán es un suicidio.

Tras los ataques aéreos que eliminaron al Ayatola Ali Jamenei y su cúpula política y militar, el presidente Trump pensó que todo se había resuelto en cuestión de minutos y podía decidir quién gobernaría a Irán.

Pero Irán no es Venezuela. Su gente está acostumbrada a la guerra, la escasez, el sacrificio y el martirio y es militarmente poderoso. Al iniciar este ataque bajo argumentoa incierto de que Irán estaba a punto de tener una bomba nuclear, algo difícil de creer después que el presidente Trump dijo que, tras los bombardeos de junio del 2025, esa capacidad había sido destruida casi totalmente, metió al mundo es una verdadera encrucijada.

El Ayatola Jamenei, promovía y financiaba a la mayoría de los grupos terroristas, como Hezbolá, Hamás, ISIS, los Huties etc. y masacró a miles de ciudadanos que protestaban por la crisis económica. Además, era una amenaza real para Israel. Pero había emitido una Fatwa que prohibía la fabricación de armas de destrucción masiva y eso jamás lo hubiera violado. Sin embargo, con su muerte, sus herederos, sometidos a intensos bombardeos aéreos, contratacan con drones y misiles hipersónicos, causando una gran destrucción en 8 países árabes y en Israel y Chipre. Y esa guerra puede extenderse por meses, con un petróleo que ya supera los 90 dólares el barril, con miles de muertes no reportadas.

¿Cuál es la gran pesadilla? Irán jamás se rendirá, salvo que el profeta Mahoma baje del cielo y se lo pida y el peligro de producir esa bomba nuclear, es ahora, no antes. La Fatwa ya desapareció con Jamenei.