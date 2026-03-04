Cuatro retratos del corazón en tiempos de saturación

La parábola del sembrador de Marcos 4,1-20, lejos de ser un texto piadoso reservado al ámbito religioso, funciona hoy como una radiografía social. En pocas líneas, Jesús describe cuatro tipos de terreno que reflejan actitudes humanas plenamente actuales. No habla de personas buenas o malas, sino de cómo estamos por dentro. Y esa pregunta —qué terreno somos— resulta incómoda en una época marcada por el ruido, la prisa, la polarización y el cansancio interior.

El primer terreno es la orilla del camino. La semilla cae, pero no penetra. Es el corazón endurecido por la sobreexposición a estímulos, la desconfianza y la necesidad de tener siempre la razón.

Corresponde a caracteres cerrados y defensivos, impermeables a la profundidad. Vivimos informados, pero no transformados. Escuchamos titulares, opiniones y consignas, pero rara vez dejamos que algo nos cuestione de verdad. Todo pasa, nada cala. Como advertía Karl Rahner, “el cristiano del futuro será un místico o no será”, es decir, alguien con experiencia interior, no solo con información religiosa.

El segundo terreno es el pedregoso. Aquí la semilla brota rápido, con entusiasmo, pero sin raíces.

Representa a quienes reaccionan desde la emoción inmediata, se movilizan con facilidad y se desaniman con la misma rapidez. Es el perfil dominante de una cultura de la inmediatez, donde se confunde intensidad con verdad y emoción con compromiso. Nos entusiasmamos con causas, proyectos o discursos inspiradores; sin embargo, cuando aparecen el esfuerzo, la constancia y la prueba, el fervor se evapora. Sin raíces profundas, no hay procesos humanos ni sociales que perduren.

El tercer terreno es el de las malezas, probablemente el más extendido en la actualidad. La semilla crece, pero es ahogada por preocupaciones, ambiciones y exceso de ocupaciones. Describe a personas responsables, activas y comprometidas, aunque interiormente fragmentadas. No falta generosidad ni trabajo; falta espacio interior. Queremos hacerlo todo, llegar a todo y controlarlo todo. El resultado es una vida llena por fuera y vacía por dentro, donde lo urgente desplaza constantemente a lo importante.

Finalmente aparece el terreno fértil. No es un corazón perfecto ni idealizado, sino trabajado.

Representa a personas maduras, humildes y disponibles, capaces de escuchar, discernir y perseverar. No viven libres de problemas, pero sí centradas. Han aprendido a integrar límites, a priorizar lo esencial y a dar fruto con constancia. Este terreno no se improvisa: se cultiva con silencio, autoconciencia, coherencia y compromiso cotidiano.

La parábola no acusa ni condena. Interpela. Obliga a mirarnos por dentro y a preguntarnos qué tipo de terreno estamos siendo hoy. En una sociedad saturada de información y empobrecida en interioridad, trabajar la tierra del corazón no es solo una opción espiritual. Es, cada vez más, una urgencia humana, educativa y social.

También interpela a educadores, líderes y responsables públicos a revisar estilos, discursos y prioridades, porque sin interioridad no hay ética sostenible, ni política humanizadora, ni educación transformadora, sino gestión del cansancio colectivo y repetición de errores que erosionan la confianza social actual y compartida.