La escuela por dentro

La escuela de nuestro país RECLAMA URGENTE una revisión de ARRIBA ABAJO. Acojo con beneplácito el anuncio del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo.

El dirigente magisterial informó que propondrá la “creación de una mesa de trabajo multidisciplinaria”. Desde ese mecanismo se pretende tener “de forma más amplia” una perspectiva integral del magisterio. Se evaluaría la problemática social de la violencia, abuso, violaciones sexuales y el acoso en las escuelas. Desde allí también verse la agresión a los educadores por parte del estudiantado. Es decir, se requiere de visión UNIFORME para enfrentar los males que afectan a nuestra escuela: el Ministerio de Educación cómo ente fundamental en la formación educativa y la familia como el núcleo principal en el levantamiento de una juventud con valores, compromiso y respeto. Es en la familia donde se adquieren los primeros conocimientos sobre la vida, la disciplina, respeto y el compromiso hacia los demás y la nación. La escuela, sin embargo, va moldeando al niño en su amor por la formación, por los valores patrios y el conocimiento amplio hacia la preparación de su intelecto. Por eso crea ALARMA cuando los medios traen la información de que un profesor es acusado de violar un alumno. Nos han enseñado a respetar al maestro como a nuestro padre o madre. A verlo como alguien quien nos aconseja y nos estimula a andar el camino más limpio y honrado. Esa es una acción deleznable. Por eso, el anuncio de Eduardo Hidalgo me llena de esperanza.