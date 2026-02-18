El señor Juan Díaz interpuso una acción directa de inconstitucionalidad en contra del literal f del artículo 53 de la ley 11-92, que instituye el Código Tributario, cuya disposición autoriza a Migración a no permitir la salida del país de personas investigadas por presuntas defraudaciones tributarias.

La acción fue acogida por el Tribunal Constitucional, que declaró no conforme con la Constitución la disposición impugnada, por considerar que viola el derecho a la libertad de tránsito y el principio de presunción de inocencia consagrados en los artículos 46 y 69.3 de la Carta Magna.

Sobre la presunción de inocencia, el TC precisó que “toda persona a quien se le imputa la comisión de una infracción es inocente hasta tanto se dicte en su contra una sentencia definitiva que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.”

Sobre la libertad de tránsito, señaló que “solo puede ser limitado a determinado grupo de individuos que, debido a la especial situación en la que se encuentren, no podrán ejercitar tal derecho en las mismas circunstancias siempre y cuando sea por mandato expreso de la Constitución, o por la intervención de un fallo judicial debidamente motivado.” (Sentencia TC-1186-25)