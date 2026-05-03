Oswald Peraza deja a los Mets en el terreno; Soto de 4-1, Mauricio sale lesionado

Oswald Peraza conectó un sencillo productor de carrera con dos outs en la décima entrada y los Angelinos de Los Ángeles rompieron una racha de siete derrotas consecutivas con una victoria de 4-3 sobre los Mets de Nueva York el sábado por la noche.

Jorge Soler recibió una base por bolas de Austin Warren (0-1) al inicio de la décima entrada y Jo Adell conectó un sencillo para llenar las bases sin outs.

Warren consiguió elevados a Josh Lowe y Vaughn Grissom y estaba a un strike de salir del apuro cuando Peraza conectó un jonrón con una curva en cuenta de 0-2 hacia el jardín izquierdo-central para la victoria.

Los Angels consiguieron 3 2/3 entradas sin permitir carreras gracias a su maltrecho bullpen. Sam Bachman ponchó a tres en 1 2/3 entradas y Ryan Zeferjahn (2-1) lanzó una novena y décima entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria.

Brett Baty llegó a base por interferencia del receptor para abrir la décima entrada de los Mets. Pero Zeferjahn consiguió que Bo Bichette bateara para doble jugada y, después de una base por bolas intencional a Juan Soto, Francisco Álvarez bateó un elevado al segunda base.

Reid Detmers limitó a los Mets a una carrera y cuatro hits en seis entradas, pero se metió en problemas en la séptima, cuando Mark Vientos conectó un doble y Marcus Semien un sencillo. El elevado de sacrificio de Andy Ibáñez acercó a los Mets a 3-2 y el sencillo productor de Tyrone Taylor empató el partido.

Austin Slater y Ronny Mauricio conectaron sencillos al cuadro para llenar las bases. Pero Bachman reemplazó a Detmers y obligó a Bichette a batear un rodado al tercera base Peraza, quien lanzó a home para forzar un out, y ponchó a Soto con un slider de 89 mph para terminar la entrada.

El as de los Mets, Nolan McLean, estuvo a un strike de salir de un aprieto con corredores en segunda y tercera, con un out en la cuarta entrada, cuando ponchó a Lowe. Pero Grissom conectó un sencillo de dos carreras para poner el marcador 3-1.

Los Angels tomaron la delantera 1-0 en la primera entrada con sencillos consecutivos con dos outs de Nolan Schanuel, Soler y Adell. Schanuel anotó mientras que Slater, desde el jardín derecho, puso out a Soler en tercera base.

El árbitro principal, John Tumpane, dictaminó que Schanuel tocó el plato antes de que Soler fuera tocado, permitiendo así que se anotara la carrera. Nueva York no impugnó la decisión, pero las repeticiones mostraron que Soler fue tocado antes de que Schanuel llegara al plato.

Los Mets empataron el partido a 1 en la tercera entrada con un sencillo productor de Bichette.