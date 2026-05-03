Caso Llenas Aybar: un crimen de hace 30 años que estremeció a República Dominicana

El asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, ocurrido el 3 de mayo de 1996, marcó un antes y un después en la sociedad dominicana.

Ahora, el caso vuelve a la atención pública por dos cuestiones: el aniversario número 30 de su muerte el próximo lunes 4 y la inminente salida en libertad de Mario José Redondo Llenas, uno de los responsables. Su salida está prevista para el próximo martes 5.

El crimen ocurrió en Pedro Brand y tuvo como autor principal a Redondo Llenas, primo de la víctima, en complicidad con Juan Manuel Moliné Rodríguez. Ambos planificaron el secuestro del menor, de 12 años de edad, según archivos periodísticos.

A tres décadas del caso, la familia de Llenas Aybar ha creado una cuenta especial en la red social Instagram para rememorar su vida y publicar testimonios de familiares y amigos que aún lo recuerdan.

“Su memoria sigue viva en todos los que lo amamos”, dice la biografía de la cuenta.

“Querido José: Han pasado 30 años desde que te perdimos físicamente, pero tu recuerdo siempre permanece en nuestros corazones”, dice la primera publicación hace cuatro días, acompañada de una imagen que muestra dos brazos unidos y un mensaje: “Tu amor nos acompañará por siempre”.

¿Cómo ocurrió el crimen?

El 3 de mayo de 1996 el niño salió de su casa con Redondo Llenas, quien le pidió acompañarlo a una supuesta exhibición de motocicletas. Sin embargo, nunca lo llevó a ese lugar. En cambio, lo trasladó a la casa de Moliné Rodríguez, donde ambos continuaron con el plan.

Durante el trayecto, el menor comenzó a ponerse nervioso. Los acusados decidieron amarrarlo de pies y manos y lo colocaron en el baúl de un vehículo. Luego, se dirigieron hacia una zona cercana al arroyo Lebrón, en el kilómetro 13 de la autopista Duarte.

En ese lugar, discutieron qué hacer con el niño. Según los expedientes, temían que los denunciara, aunque este les prometía que no diría nada. Fue entonces cuando tomaron la decisión de quitarle la vida.

El menor recibió múltiples heridas con un arma blanca. De acuerdo con el informe, sufrió alrededor de 32 puñaladas, incluyendo heridas en la nuca y la espalda, además de una lesión en la yugular que le provocó la muerte.

Los responsables abandonaron el cuerpo en el arroyo Lebrón. El cadáver fue encontrado al día siguiente, 4 de mayo, por campesinos de la zona, atado y envuelto en cinta adhesiva.

Mientras tanto, la familia del niño ya había iniciado su búsqueda. Su madre, Ileana Aybar, comenzó a preocuparse cuando Redondo Llenas le informó que había dejado al menor en la Plaza Bolera, en la avenida Abraham Lincoln. Al no encontrarlo en el lugar, confirmó que no existía ninguna actividad como la que le habían mencionado.

Posteriormente, Redondo Llenas incluso participó en la denuncia de la desaparición, simulando preocupación por el paradero de su primo.

Una de las pruebas clave fue un papel encontrado en las manos del niño, que contenía el número telefónico de Kimberlyn Caldas, entonces pareja de Moliné Rodríguez. Esto permitió a las autoridades ubicar a los implicados.

confesión y condenas

Ambos fueron arrestados y confesaron el crimen ante las cámaras de televisión, lo que generó gran conmoción en el país.

Redondo Llenas sostuvo en los interrogatorios que actuó inducido por Luis Palmas y Martín Palmas Meccia, esposo e hijo, respectivamente, de Teresa Meccia, embajadora de Argentina en la República Dominicana en el momento, según recoge el periódico La Nación.

Se añade que el asesino, quien no mencionó a los argentinos hasta cuatro meses después de ser detenido, durante el tercer interrogatorio, afirmó que Luis Palmas lo indujo a formar parte de una presunta organización criminal que incluía tráfico de drogas, asesinatos y secuestros.

Moliné Rodríguez, en ese proceso, no implicó a la familia Palmas y aseguró que no hubo participación directa de una tercera persona. Retó varias veces a que Redondo Llenas relatara lo que hizo, y cómo lo hizo, pero se mantuvo en silencio.

La familia Palmas abandonó Santo Domingo cuando se hizo pública la confesión del asesino.

En primera instancia, los dos fueron condenados a 30 años de prisión, la pena máxima en ese momento. Posteriormente, en apelación, la condena de Moliné Rodríguez fue reducida a 20 años. En 2006, la Suprema Corte de Justicia dejó firmes las sentencias.

Moliné Rodríguez cumplió su condena completa y fue puesto en libertad en mayo de 2016.

Por su parte, Redondo Llenas permaneció en prisión, donde incluso estudió Derecho como parte de su proceso de rehabilitación. En varias ocasiones solicitó libertad condicional, pero le fue negada.