Ambiente caluroso y escasas precipitaciones se esperan para este domingo

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este domingo permanecerá un cielo soleado y poco nuboso en distintas provincias del país.

Según la institución, la situación se debe a la incidencia de un sistema anticiclónico que se mantiene sobre el territorio nacional.

Sin embargo, la organización reveló que en las primeras horas de la noche se producirán algunos aumentos nubosos con chubascos locales y tronadas. Se espera que La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y otras zonas cercanas sean las localidades afectadas.

Temperatura y sensación térmica

Conforme a Indomet, la sensación térmica calurosa, se debe a la época del año y al viento cálido del Sureste, por este motivo, recomendó a la población ingerir suficientes líquidos vestir ropas ligeras y no exponerse directamente a la radiación solar.

De igual forma, en el Gran Santo Domingo las temperaturas oscilarán entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.