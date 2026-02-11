Inversión publicitaria 2025 en RD

De acuerdo al reporte que anualmente ofrece Alejandro Alba, CEO de Media Tracker, empresa dominicana especializada en monitoreo, medición y análisis de la inversión publicitaria en medios de comunicación, durante el 2025 se experimentó un crecimiento en el mercado publicitario dominicano estableciéndose cambios significativos entre medios tradicionales (radio, tv, prensa ) y medios digitales ( desktop, mobile, social media).

La inversión del año 2025 ascendió a un total estimado en RD$38, 645 millones. Este número se establece en función de las tarifas de los medios monitoreados y a partir de la inversión del sector privado (empresas y marcas comerciales), así como del sector gubernamental y político (instituciones públicas y campañas de corte político).

Cabe destacar que a pesar del acelerado crecimiento de los medios digitales, especialmente las plataformas Facebook y YouTube, y todo el crecimiento de publicidad en portales informativos y redes sociales, la televisión abierta local continúa siendo el principal destino de inversión publicitaria, con un monto invertido de aproximadamente RD$23, 958 millones.

Le favorece a la televisión el hecho de que anunciantes poderosos tienen una apabullante presencia en franja de horarios de alto costo y con producciones que superan los 30”, encareciendo así su participación.

La explicación que para Media Tracker tiene este hecho es porque la televisión todavía ofrece un alcance masivo inmediato, especialmente en campañas de gran escala (alimentos, telecomunicaciones, bancos, gobierno).

La radio se mantiene como un medio sólido en el país, con una inversión proyectada en 2025 de aproximadamente RD$4, 260 millones. Esto demuestra que, aunque existen nuevos canales, la radio sigue siendo importante para campañas de frecuencia alta y cobertura local.

El reporte de Media Tracker señala que hubo un descenso en la facturación de la prensa en relación al 2024. La inversión del presente año fue de RD$2, 400, 684,741.98 millones; mientras que en el 2024 la facturación total fue de RD$ 2, 690.038,718.59.

En términos de inversión las 15 empresas más importantes del país, las que más invierten en publicidad, son : Quala Dominicana, Nestlé Dominicana, Grupo Satel, Banco de Reservas, Genomma Laboratorio dominicana, Grupo Altice Hispaniola, Presidencia de la República, industrias San Miguel del Caribe, Laboratorios Abbott, Grupo Financiero BHD, América Móvil, Cuesta Centro Nacional, Colgate Palmolive, Bayer Dominicana y Banco Popular Dominicano.

Los sectores más activos en términos publicitarios son el industrial y el de consumo. Los que más invierten pertenecen al sector industrial, especialmente alimentos y bebidas, junto a comercio, telecomunicaciones y servicios financieros.