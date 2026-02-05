Huele raro

Hace algunos días recibí una llamada de mi compañía telefónica para ofrecerme “una oferta”. Contrario a ocasiones anteriores, dejé que la persona me explicara todos “los beneficios” que tendría si adquiría ese plan.

Lo que me dejó pensativa fue que cuando le pregunté si la información estaba en su página web, para leerla más tarde, me dijo que no, que no estaba. Ante esto, le pedí que me lo enviara por correo y así, como en ese momento le prestaba atención a ella y a los quehaceres del hogar, podría leerlo más tarde. Volvió a responderme que no, que solo lo tenían vía telefónica, que yo aceptaba en ese momento la famosa oferta telefónica y que luego de aceptarla me enviaba la información por mensaje de texto.

Sorprende que una compañía telefónica reconocida, tenga artimañas que resultan poco confiables para los usuarios. ¿Cómo venden una oferta que no está registrada o será que prefieren que no leas, que aceptes y después no tengas derecho a reclamar porque ya aceptaste? Es difícil vivir en un país donde el engaño y la corrupción se normalicen hasta en instituciones que se hacen llamar serias.