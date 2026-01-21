El TC y la nacionalidad dominicana

El Instituto Duartiano denunció un presunto plan para que el Tribunal Constitucional modifique el precedente fijado en la sentencia TC-0168-13, emitida en septiembre del 2013, que estableció que a los hijos de extranjeros ilegales nacidos en el país no les corresponde la nacionalidad dominicana.

El presidente de esa entidad es el exjuez del TC, Wilson Gómez, quien fue uno de los que suscribió ese fallo. Al cambio de criterio jurisprudencial se han opuesto diversos sectores. Otros, lo respaldan.

A propósito de que la Alta Corte celebra este jueves su 14 aniversario, debería aprovechar la ocasión para referirse a esa denuncia. En mi caso, no veo motivos ni condiciones para que el TC cambie su precedente. El gobierno en su momento adoptó medidas para cumplir con el mandato de la sentencia y contrarrestar cualquier efecto negativo, que incluyó un plan de regularización de extranjeros y la aprobación de la ley 169-14 que concedió una amnistía.