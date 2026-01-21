La ministro de Interior, Faride Raful, ha hecho la acertada precisión de que no hay razones para que la sociedad ‘monte en pánico’ ante las irresponsables publicaciones que pretenden ‘denunciar’ que en el país hay una estructura de ‘robo’ de niños para asesinarlos y vender sus órganos.

Los casos de desaparición de dos niños, Roldanis Calderón y Brianna Genao Rosario -ambos de tres años de edad, en hechos separados ocurridos en comunidades rurales de Jarabacoa y Puerto Plata- ha conmovido a la sociedad.

Las estadísticas lo dicen claro: en los primeros diez meses de 2025 se reportó la desaparición de 1,054 personas en el país, de los cuales un 25%, 232 de estos, no han sido localizados, y poco más de 50 fueron encontrados fallecidos.

Los casos de personas desaparecidas, en especial niños y jóvenes, se convirtió en un tema nacional a propósito de la extraña desaparición de Alexander Sang, aquel jovencito de 18 años que salió de madrugada de su residencia, en el sector El Cacique, de la capital, y pareciera que se lo tragó la tierra. Su madre, doña Yocasta Díaz, lo sigue buscando, día por día y mantiene viva la esperanza, de que encontrará a Alexander.

Estos episodios dejan claro la necesidad urgente de la creación de lo que se denomina ‘Alerta Amber’, un protocolo que se pone en movimiento, con personas entrenadas y recursos, para salir de inmediato en búsqueda de personas desaparecidas, porque las primeras horas pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte, muchas veces. Al mismo tiempo, como sociedad, debemos crear conciencia contra el morbo que sobre estos pesares, mueven a los perversos.

