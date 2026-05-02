Dos años de prisión para dominicana en EEUU por vínculos a red de lavado de millones de dólares

Lorena Pérez Herrera, una ciudadana estadounidense naturalizada de la República Dominicana, fue sentenciada este sábado a prisión por su rol en una red de blanqueo de capitales de varios millones de dólares.

El juez Matthew J. Maddox condenó a Pérez Herrera, de 29 años, a dos años de prisión, seguidos de un año de libertad vigilada, por conspirar para participar en una trama de blanqueo de capitales en la que intervenían varios miembros.

Además, el juez Maddox ordenó a Herrera pagar US$1,473,125.58 en concepto de indemnización.

Herrera, quien se declaró culpable de participar en la conspiración de lavado de dinero en marzo de 2025, admitió que se produjeron casi 1.5 millones de dólares en operaciones de lavado de dinero como consecuencia de su participación directa en la conspiración.

Kelly O. Hayes, fiscal federal del Distrito de Maryland, anunció la sentencia junto con el agente especial al mando Christopher R. Heck, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) – Maryland; el agente especial al mando Kareem A. Carter, del Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CI) – Oficina de Washington, D.C.; y el agente especial al mando en funciones George Golliday, de la Oficina del Inspector General de la Agencia de Protección Ambiental (EPA-OIG).

Según los documentos judiciales, desde 2020 y hasta noviembre de 2023, Herrera conspiró con varias personas para blanquear los ingresos procedentes de un fraude electrónico a gran escala.

Los co-conspiradores realizaron diversas transacciones financieras para ocultar la naturaleza, la ubicación, el origen, la propiedad y el control de los ingresos del fraude electrónico, mientras llevaban a cabo la conspiración.

Entre las víctimas se encontraban organismos gubernamentales, organizaciones y empresas, entre las que se incluían un fideicomiso medioambiental, un programa de reurbanización, un centro médico, una empresa de transporte y logística, un distrito escolar, una universidad y la administración del condado, entre otros.

Herrera y sus cómplices colaboraron para crear sociedades de responsabilidad limitada que sirvieran como entidades ficticias; abrir cuentas bancarias o hacer que se abrieran a nombre de dichas entidades; y recibir y blanquear el producto del fraude.

La Fiscalía Federal del Distrito de Maryland había imputado anteriormente a 14 acusados en relación con la conspiración de blanqueo de capitales. Trece se han declarado culpables.

Faizou Gnora, de 28 años, anteriormente residente en Alexandria (Virginia), sigue siendo un fugitivo de la justicia.

En relación con este proceso, Adanegbe Gift Osemwenkhae, de 39 años, de Upper Marlboro, Maryland; Emily Gil Arias, de 28 años, de Silver Spring, Maryland; Fatoumata Boiro, de 32 años, de Largo, Maryland; Lawrence Ogunsanwo, de 33 años; Lakeisha Parker, de 33 años, de Baltimore, Maryland; Martin Ogisi, de 37 años, de Severn, Maryland; Blondel Ndjouandjouaka, de 31 años, de Silver Spring, Maryland; y Kevin Colon, de 34 años, de Curtis Bay, Maryland, se han declarado culpables de conspiración para cometer blanqueo de capitales.

Agbeyome también admitió haber cometido un delito agravado de suplantación de identidad, y Parker reconoció haber participado en una conspiración para cometer fraude electrónico. Como parte de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, Gift y Sowe admitieron que actuaron como responsables o supervisores de la conspiración de blanqueo de capitales.

La conspiración global supuso el blanqueo de más de 20 millones de dólares y afectó a más de 15 entidades víctimas diferentes.