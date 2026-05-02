La familia Seidler llega a un acuerdo para vender a los Padres de San Diego

Los Padres de San Diego anunciaron hoy que la familia Seidler ha llegado a un acuerdo definitivo para la transferencia del control de la franquicia a un nuevo grupo propietario liderado por los inversionistas y líderes filantrópicos Kwanza Jones y José E. Feliciano, sujeto a la aprobación de las Grandes Ligas de Béisbol y a las condiciones de cierre habituales.

“Me entusiasma que, tras un proceso muy competitivo, Kwanza Jones y José E. Feliciano se conviertan en los próximos propietarios mayoritarios de los Padres”, declaró el presidente de los Padres, John Seidler. “Cuando asumí el control, mi objetivo era seguir consolidando nuestro éxito reciente en la búsqueda de un Campeonato de la Serie Mundial para la ciudad de San Diego y nuestros fieles aficionados. Ahora, al pasar el testigo a Kwanza y José, lo hago con plena confianza en que comparten esa visión, así como el profundo compromiso de los Padres con San Diego. Es lo que el equipo, nuestros aficionados y la comunidad merecen”.

“Nuestra familia adora a este equipo. Este es un momento agridulce para nosotros al reflexionar sobre lo que los Padres han logrado desde que mi hermano Peter asumió la dirección de la franquicia. Felicito a Kwanza, a José y a los Padres, y les deseo todo el éxito. Esperamos una transición sin contratiempos.”

En un comunicado conjunto, Jones y Feliciano declararon: “Los Padres son más que un equipo de béisbol; son una fuerza unificadora en San Diego, arraigada en la comunidad, la conexión y el sentido de pertenencia. Como socios de vida y de negocios, y como familia, nos sentimos honrados de liderar juntos este nuevo capítulo”.

“Hemos trabajado duro para conseguir todo lo que hemos logrado, y lo hemos construido juntos. Vemos ese mismo espíritu en este equipo y en sus aficionados, y sabemos lo que se necesita para ganar.”

“Nos comprometemos a estar presentes, a escuchar y a ganarnos la confianza de esta comunidad, al tiempo que seguimos construyendo sobre la sólida base establecida por la familia Seidler.

“Esto va más allá del béisbol: se trata de potenciar el orgullo, la energía y la conexión que definen a los Padres, invertir en la comunidad, fortalecer el sentido de pertenencia y asegurar que este equipo siga siendo accesible y perdure por generaciones. Estamos todos comprometidos, con el objetivo de traer un campeonato de la Serie Mundial a San Diego.”

Inner Circle Sports y BofA Securities actúan como asesores financieros, y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz como asesores legales del grupo liderado por Kwanza Jones y José E. Feliciano. BDT & MSD Partners actúa como asesor financiero y Davis Polk & Wardwell como asesores legales de los Padres en la transacción. ImpactX Sports Group actuó como asesor estratégico de la transacción para el Grupo Feliciano-Jones.

Los Padres continuarán operando con normalidad durante el proceso de aprobación de la MLB. No habrá cambios en las operaciones diarias como resultado del anuncio de hoy. No se divulgará más información sobre la transacción por el momento.