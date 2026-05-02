Naoya Inoue triunfa y retiene su cetro indiscutido de los supergallos

Naoya Inoue retuvo su título indiscutible de peso supergallo con una victoria por decisión unánime sobre Junto Nakatani el sábado en uno de los combates más importantes de la historia del boxeo japonés.

Dos jueces puntuaron la pelea 116-112, mientras que uno la puntuó 115-113, todos a favor de Inoue después de 12 asaltos ante un público de 55.000 personas que llenaron el Tokyo Dome.

Inoue (33-0, 27 KOs) conservó sus cinturones de la AMB, el CMB, la FIB y la OMB, y luego se disculpó por no haber logrado un nocaut.

Inoue, de 33 años, apodado "El Monstruo" y considerado el mejor boxeador de Japón, también elogió a Nakatani (32-1, 24 KOs).

“Era un luchador con un corazón fuerte. Por eso esta victoria significa tanto”, dijo Inoue, campeón en cuatro categorías de peso.

El esperado combate mantuvo a los aficionados entusiasmados durante el último año, con excampeones y otros expertos ofreciendo comentarios. La mayoría de los pronósticos favorecían a Inoue debido a su experiencia, velocidad y potencia.

El combate puso de manifiesto la destreza de ambos boxeadores, tanto en ataque como en defensa, con buenos golpes y jabs por parte de ambos, pero muchos simplemente no lograron conectar.

Nakatani, zurdo de 28 años , aprovechó su mayor alcance para mantener a raya los golpes de Inoue, mientras que este último simplemente movía su cuerpo o se apartaba.

Takuma Inoue también gana

En una pelea preliminar muy seguida, el hermano menor de Inoue, Takuma (22-2, 5 KOs), venció al excampeón de cuatro divisiones Kazuto Ioka (32-5-1, 17 KOs) por decisión unánime para retener su título de peso gallo del CMB.

“Disfruté muchísimo de los 12 emocionantes asaltos, todo gracias a mi oponente, que es una leyenda”, dijo Takuma Inoue. “Quiero demostrar que no soy solo el hermano de Naoya Inoue”.

Aun así, Takuma impidió que Ioka se convirtiera en campeón de cinco divisiones, cediendo ese posible honor a su hermano, quien se creía que tenía muchas posibilidades de lograrlo.

La historia de los hermanos Inoue, quienes comenzaron a boxear desde jóvenes y crecieron en familias amorosas que los alentaron en su pasión, es bien conocida entre los aficionados al boxeo de aquí. Su padre, Shingo Inoue, estuvo presente en primera fila para ambos boxeadores, como siempre.

No cabía duda de que el gran combate entre púgiles japoneses había hecho que los aficionados se ganaran el cariño tanto por las habilidades como por la personalidad de los boxeadores.

Michifumi Hori, uno de esos aficionados, lució con orgullo una camiseta de Inoue y dijo que estaba animando a ambos hermanos Inoue.

“Esto es algo que no se puede esperar ver en otros 50 años”, dijo. “Me encanta el boxeo porque se trata de convertirse en campeón mundial”.