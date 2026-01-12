El todopoderoso Trump y el 2028 en RD

Si un gobierno decide la suerte de otro a cañonazos, los países pequeños y dependientes como República Dominicana podrían ahorrarse cuantiosos recursos en la celebración de elecciones. Preguntemos quién gusta más a Trump, para evitarnos una posible incursión armada y derramamiento de sangre.

El problema no es el cómico y cobarde Maduro, entregado por sus compañeros civiles y militares, sino que se ha dinamitado el mínimo consenso multilateral y el orden mundial y hemos sido empujados a la lucha abierta, sin árbitros. La ambición, desesperación, megalomanía, miedo marcan peligrosas rutas.

Basta que uno de los jefes imperiales coloque un sello delictivo a un mandatario o equipo de gobierno para validar su eliminación o rapto, sin mínimas consecuencias. Algunas quejas, muchas disimuladas o cantinflescas para evitar enojos.

Claro, una condición importante es que en el territorio del “designado” haya riquezas como en Ucrania o Venezuela. No, no aplica para Haití, donde solo hay miseria. Los 8 bandoleros que matan un promedio de 4 mil personas al año, pueden continuar sus fechorías sin temor de que

El llamado “cartel de los soles” (grupo gobernante en Venezuela, según USA) fue una ficción en la construcción de un relato, rechazado por la justicia norteamericana en horas, que validara ataques armados contra esos “narco-terroristas” y allanara el camino para lograr apoyo y felicitaciones por la posterior acción hollywoodense del rapto de un ilegítimo mandatario. Trump se lleva a Maduro, pero negocia y cogobierna con la parte dura de una burocracia cívico-militar corrupta que ha robado elecciones, encarcelado y perseguido opositores. “No negociamos con terroristas” fue el mantra estadounidense por muchos años.

La “realpolikit” dicta, dicen, que se pacte con quienes puedan mantener el control ciudadano y así lubricar el proceso de administración petrolera que Trump dirige personalmente. Reunió a petroleros norteamericanos y extranjeros y les ofreció garantías para que inviertan en Venezuela, mientras daba detalles de cómo gestionaría las ventas del crudo a otras naciones, incluidas China y Rusia. Algunos no salieron muy convencidos, en momentos en que el Capitolio trata de contener los poderes plenipotenciarios que ha asumido el audaz mandatario.

Trump, con aire de perdonavidas, habla de “lo bien” que se comporta la llamada “presidenta encargada de Venezuela”, Delcy Rodríguez y reitera amenazas contra otros lídieres chavistas. También insiste en tomar a Groenlandia “por las buenas o por las malas” y advierte que actuará contra los carteles de drogas en terreno mexicano.

El político agita el conocido librito de los autócratas, de buscar un responsable o enemigo externo para unificar internamente, en momentos en que la economía estadounidense no anda bien, con su peor año en la creación de empleos. Muchos de los críticos del mandatario, dicen que hay un diseño de un esquema de caos y distracción para ocultar datos económicos adversos, que tienen origen en el alza de los aranceles, así como el escándalo Epstein. Trump estaría preocupado por el escenario para las elecciones de noviembre, que podrían modificar la correlación de fuerzas en el parlamento.

El mundo, particularmente, América, esta vez incluido el norte, en ascuas por las amenazas trumpistas y el involucramiento del mandatario en las elecciones de Honduras y Chile y su disposición a señalar “favoritos” o mostrar simpatías públicas con determinados políticos.

En RD, por las reacciones y silencios, parece que la campaña para mayo del 28, aspirantes y grupos políticos y secuaces dedicarán más tiempo a buscar el favor de Trump, con elogios o intrigas, que a plantear propuestas para lograr el voto del electorado.

Quizás podríamos ahorrarnos el dinero de la campaña y mandar a preguntar a Trump. Ito podría escribirle a Rubio…