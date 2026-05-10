Generación actual de novatos de MLB impresiona en el inicio de la temporada

Konnor Griffin, fenómeno de los Piratas de Pittsburgh, se paró ante el plato en el duelo del martes contra los Diamondbacks de Arizona y conectó un misil de 110,1 mph que pegó alto en la pared del jardín central del Chase Field.

Luego, Griffin avanzó hasta la segunda base para un doble.

Al mánager de los D-backs, Torey Lovullo, casi se le cae la mandíbula hasta el piso del dugout.

“Veinte años y pegándole a la pelota contra la pared del jardín central”, comentó el piloto. “Volvamos a cuando teníamos 20 años. Yo apenas estaba empezando a tener vello en las axilas, y este tipo está en un juego de Grandes Ligas. Es impresionante”.

Griffin —quien cumplió 20 años hace apenas unas semanas— forma parte de una generación de novatos de las mayores que ha causado impacto inmediato a medida que el calendario entra en mayo. Batea para .256 con dos jonrones, 16 carreras impulsadas, y está 8 de 8 en bases robadas, todo mientras juega el campocorto a un alto nivel para un equipo de los Piratas que tiene marca de 21-17.

No es de extrañar que los Piratas se sintieran cómodos al darle un contrato de 140 millones de dólares por nueve años en abril.

Lovullo ha sido el mánager de los D-backs durante 10 temporadas y señaló que ha notado una enorme diferencia en lo preparados que llegan los peloteros jóvenes cuando alcanzan las Grandes Ligas.

Los datos también lo respaldan. Medidas por Victorias Sobre Reemplazo (WAR, por sus siglas en inglés), tres de las cinco generaciones más productivas de bateadores novatos desde 1950 surgieron en los últimos cuatro años: en 2023 (67,5 WAR), 2022 (53,7) y 2024 (49).

Hasta los juegos del jueves, la generación de este año va camino a 47, lo que la ubicaría en el quinto lugar.

Incluso la generación de 2025, que no fue tan numerosa, presentó ejemplos de jugadores listos para generar un impacto inusualmente rápido.

Nick Kurtz tuvo apenas 210 turnos al bate en las ligas menores antes de incorporarse a los Atléticos. Luego bateó para .290 con 36 jonrones y 86 carreras impulsadas en 117 juegos para ganar el premio al Novato del Año de la Liga Americana en 2025.

“Ahora todo está en avance rápido, todo está en marcación rápida, todo sucede muy rápido. Estos chicos se están desarrollando”, comentó Lovullo.

“Es el mismo mensaje que le envío a nuestro grupo sobre el desarrollo de jugadores. No vamos a ser los Dodgers ni los Padres. Los puestos no se van a cubrir con el Jugador ‘X’ que llega desde la agencia libre. Los puestos los va a ocupar alguien de este clubhouse”.

A continuación, un vistazo a algunos de los otros mejores novatos en las Grandes Ligas durante el primer mes y medio de la temporada:

Kevin McGonigle, campocorto, Detroit

El pelotero de 21 años llegó al equipo de Grandes Ligas con una sólida actuación en la pretemporada y sigue impresionando: batea para .299 con dos jonrones, 16 carreras impulsadas y un OPS de .845, mientras reparte su tiempo entre el campocorto y la tercera base. Ha sido, posiblemente, el mejor jugador de unos Tigres que por lo demás han rendido por debajo de lo esperado hasta ahora. Ésa es exactamente la razón por la que la franquicia se sintió cómoda al firmar con él un contrato por 150 millones de dólares y ocho años en abril.

JJ Wetherholt, segunda base, San Luis

Wetherholt, otro prospecto muy bien valorado que fue la séptima selección global en 2024 procedente de West Virginia, ha conectado siete jonrones para unos Cardenales que han sido una grata sorpresa en la División Central de la Liga Nacional. Parece destinado a ser una pieza fija en San Luis durante años.

Chase DeLauter, jardinero, Cleveland

DeLauter en realidad debutó en las mayores la temporada pasada, cuando se convirtió en uno de los pocos jugadores en la historia de las Grandes Ligas en recibir su primer llamado durante los playoffs. Esta primavera, ha mostrado por qué los Guardianes tuvieron la confianza suficiente para encomendarle esos juegos cargados de presión, al batear para .306 con seis jonrones y 23 carreras impulsadas.

Munetaka Murikami, primera base, Medias Blancas de Chicago

El veterano toletero japonés ha causado impacto inmediato en las Grandes Ligas, al disparar 14 vuelacercas en apenas 37 juegos. Necesita reducir los ponches y quizá nunca batee de manera consistente para un promedio alto, pero no hay duda de que el poder es real y tiene apenas 26 años.

Kazuma Okamoto, tercera base, Toronto

El jugador de 29 años es mayor que todos los demás en esta lista y tuvo un inicio lento mientras hacía la transición desde Japón. Pero ha acelerado el paso en las últimas semanas y batea para .246 con 10 jonrones y 23 carreras impulsadas.

Sal Stewart, primera base, Cincinnati

El pelotero de 22 años dejó una buena impresión durante una breve estadía la temporada pasada y ha seguido bateando en las Grandes Ligas en lo que va de esta primavera. Jugando principalmente en la primera base, batea para .245 con 10 jonrones y 30 carreras impulsadas.

Nolan McLean, lanzador derecho, Mets de Nueva York

Los Mets han sido una de las mayores decepciones en las Grandes Ligas, pero McLean ha sido uno de los pocos aspectos brillantes. Deslumbró en una aparición de ocho aperturas la temporada pasada y ha lanzado bien hasta ahora en 2026. El derecho de 24 años tiene una efectividad de 2,97 y 51 ponches en 39 1/3 innings a lo largo de siete aperturas.

Parker Messick, lanzador zurdo, Cleveland

El producto de Florida State ha sido uno de los mejores lanzadores de la Liga Americana esta temporada, con marca de 3-1 y una efectividad de 2,40 en siete aperturas. El zurdo es una de las principales razones por las que los Guardians están actualmente en la cima de la División Central de la Liga Americana.