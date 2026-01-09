El Salto de la Pulga

1 Al finalizar el año, nuestra deuda representaba nada menos que el 48% del Producto Interno Bruto. ¡Feliz Año Nuevo!

2 La adquisición del Dr. Subero es un lujo para Abinader. Pero ¡cuidadito!, porque si le resbalan al Magistrado abandona el escritorio dejando su carta de renuncia encima.

3 El 2025 se despidió con varios feminicidios, y 2026 entró con otros más. Parece que el “tempo” de esa nefasta partitura no tiene “ritardando”.

4 Hipólito visitó a Antonio Marte para solidarizarse con su opinión de que las celebraciones de diciembre deben eliminarse. Dios los cría…

5 ¿Será cierto que una muy conocida dama actuó como corredora entre el Minerd y Seguros Reservas, para la adquisición del Seguro Estudiantil? ¡Tremenda comisión!

6 Y si no fue ella, sino otro, entre dos entidades del Estado no procede, por transacción similar, otorgar comisión de corretaje.

7 Trump tenía que poner punto final al “amagar y no dar” con Venezuela, porque el costo del operativo de persuasión se dice andaba por sobre diez millones de dólares diarios.

8 Tanto celebrar y parece que la estructura “madurista” quedará intacta. El “poder” de Delcy está condicionado a hacer lo que le ordenen desde el Norte. Legatus Augusti pro praetore.

9 ¿Qué pasará con la numerosa milicia cubana que manejaba la seguridad en Venezuela? ¿Quién suministrará petróleo a Cuba en intercambio por servicios? La situación cubana pinta muy oscura.

10 Del futuro de Cabello no se habla, a pesar de estar incluido en el “indictment” norteamericano. ¿Lo entregará Delcy para deportación o lo protegerán las Fuerzas Armadas? ¡Ahí sí hay tela para cortar!

11 Trump debería colocar un cartel en el escritorio de Delcy Rodríguez con el texto: “O PORTABIEN O PORTAVIONES”.

12 En verano escasean los pollos porque el calor los asfixia. En diciembre escasearon, según los polleros, por “disminución en el peso por el frío”. Entonces, ¿comoquieraé?

13 El Instituto Duartiano ahora asume funciones episcopales, al protestar porque en los tribunales no usan los crucifijos. ¿Qué más falta?

14 Cuando en la crónica informativa se menciona el agua, se le añade la muletilla “el preciado líquido”. Sí el tema es drogas, el rabito es “el terrible flagelo”. Y no se diga del abuso de la palabra “espectacular”. Falta creatividad.

15 Trujillo no ordenaba colocar su nombre a algo; hacía que sus amanuenses lo propusieran. Trump ordenó que los nuevos destructores de la Armada lleven su nombre, aparte de lo del Centro Kennedy. ¡Viva el Jefe, carajo!

