Michael McGreevy lanza de manera brillante y Cardenales superan a Dodgers

Jordan Walker conectó un jonrón y Michael McGreevy dejó sin carreras a los Dodgers, que no pudieron conectar ningún jonrón, durante seis entradas, mientras que los Cardenales de San Luis vencieron a Los Ángeles 3-2 el sábado por la noche para conseguir su sexta victoria consecutiva.

Los Dodgers han perdido cuatro partidos seguidos, la peor racha de la temporada, y acumulan cinco juegos consecutivos sin conectar un jonrón por primera vez desde mayo de 2015.

Tras dos dobles consecutivos de Iván Herrera y Alec Burleson al inicio de la tercera entrada, Walker conectó un jonrón con una recta de dedos separados de Roki Sasaki (1-3) que pasó justo por encima del muro del jardín izquierdo, poniendo a San Luis arriba 3-0. El batazo de 372 pies fue el décimo jonrón de Walker y le dio un hit en siete turnos al bate consecutivos.

McGreevy (2-2) se benefició de jugadas dobles en cuatro de las primeras cinco entradas. El segunda base JJ Wetherholt inició una al lanzarse para atrapar la línea de Shohei Ohtani en la tercera entrada, y luego se movió muy a su izquierda en el rodado de Teoscar Hernández en la cuarta para crear otra.

McGreevy permitió tres sencillos y tres bases por bolas (la mayor cantidad en la temporada), ponchando a tres bateadores. Los Dodgers no conectaron ningún extrabase.

Max Muncy y Andy Pages conectaron sencillos productores de carreras en la novena entrada contra Riley O'Brien, antes de que el cerrador de San Luis ponchara al bateador emergente Dalton Rushing para asegurar su noveno salvamento. Kyle Tucker y Hernández iniciaron la remontada de último minuto con sencillos consecutivos dentro del cuadro con dos outs contra O'Brien.

Sasaki permitió tres carreras y cinco hits en seis entradas, realizando un récord personal de 104 lanzamientos. Retiró a sus últimos 10 bateadores y terminó con cuatro ponches y dos bases por bolas.

Tras ser barridos por Seattle en el último partido de su serie en casa, los Cardinals se recuperaron con su racha de victorias más larga desde mayo pasado.