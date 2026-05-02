Joel Embiid sobresale y los Sixers eliminan a los Celtics

Joel Embiid y los Philadelphia 76ers avanzaron a las semifinales de la Conferencia Este, tras vencer a los Boston Celtics, que no contaron con Jayson Tatum, por 109-100 el sábado por la noche, completando así la decimocuarta remontada de la NBA tras ir perdiendo 3-1.

Embiid finalizó con 34 puntos, 12 rebotes y seis asistencias. Tyrese Maxey aportó 30 puntos, 11 rebotes y siete asistencias. VJ Edgecombe anotó 23 puntos y Paul George, 13.

Filadelfia, séptimo cabeza de serie, visitará a Nueva York, tercer cabeza de serie, el lunes por la noche en el primer partido de la segunda ronda.

La franquicia de los Sixers, incluyendo su etapa como Syracuse Nationals, mejoró su récord a 2-10 en partidos decisivos de visitante (séptimo juego). Su única otra victoria se produjo en 1982 en el Boston Garden.

Jaylen Brown lideró a Boston con 33 puntos y nueve rebotes. Derrick White anotó 26 puntos, incluyendo cinco triples. Neemias Queta finalizó con 17 puntos y 12 rebotes. Los Celtics tuvieron problemas con los triples por tercer partido consecutivo, con un registro de 13 de 49.

Los Celtics, segundos cabezas de serie, protagonizaron su eliminación más temprana de los playoffs desde la temporada 2020-21. Boston tiene ahora un récord de 32-1 cuando lidera una serie 3-1.

Los Celtics jugaron sin Tatum después de que fuera descartado unos 90 minutos antes del inicio del partido debido a una rigidez en la rodilla izquierda.

Filadelfia lideró el marcador durante casi todo el partido, salvo 31 segundos, aumentando una ventaja de cinco puntos al descanso a 18 puntos en el tercer cuarto.

El marcador se redujo a 13 al comienzo del cuarto periodo, y Boston inició el periodo con una racha de 16-4 para acercarse a 92-91.

Filadelfia consiguió pequeñas ventajas, y los Celtics redujeron la diferencia a un punto en tres ocasiones más.

Los 76ers ganaban 101-98 cuando Maxey se desmarcó para anotar una bandeja a falta de 1:15. Boston falló sus siguientes cuatro tiros y Filadelfia amplió la ventaja a 105-98 con dos tiros libres de Maxey.

El entrenador Joe Mazzulla declaró que Tatum llegó a las instalaciones del equipo el sábado con molestias en la rodilla, y el equipo médico decidió que no jugara. Tatum abandonó brevemente el sexto partido en el tercer cuarto para recibir tratamiento en la pantorrilla izquierda, sin especificar la gravedad del incidente. Mazzulla restó importancia al asunto, afirmando que inicialmente Tatum jugaría en el séptimo partido.