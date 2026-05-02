Cinco venezolanos, un colombiano y dos dominicanos arrestados por cargamento de 1.7 kilos de cocaína

Ocho presuntos narcotraficantes de tres nacionalidades —venezolana, colombiana y dominicana— fueron arrestados el sábado por su vinculación al cargamento de 1.7 toneladas de cocaína incautada recientemente frente a las costas de la provincia de Pedernales, en una operación realizada con apoyo de Estados Unidos.

La información fue dada a conocer por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Del total de detenidos, cinco son ciudadanos venezolanos: Pedro Marcano Larosa, Jeorge Luis Espina Vílchez, Yoenny Yaguar Ugaz, Auderma José Salazar, también identificado como Douglas Enmanuel Gutiérrez, y Ronni José López.

A estos se suma el colombiano Erick González González, así como los dominicanos Juan Daniel Cuevas y Wilbert Orlando Medina Medina.

Las detenciones se produjeron en dos operativos simultáneos. En el Vacacional de Haina, provincia San Cristóbal, fueron arrestados los extranjeros mediante órdenes judiciales, mientras que en el sector La Placeta, en Azua, fueron capturados los dos ciudadanos dominicanos.

Las autoridades vinculan a los detenidos con el decomiso de 1,670 paquetes de cocaína, con un peso total de 1.7 kilogramos, incautados en una operación marítima desarrollada frente a las costas de Pedernales.

En la intervención participaron agentes de la DNCD, efectivos de la Armada de República Dominicana, la Dirección General de Migración y el Ministerio Público, con apoyo internacional de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El cargamento era transportado en una lancha rápida que, al ser interceptada, intentó evadir a las autoridades, indicó la DNCD.

Durante la persecución, los ocupantes encallaron la embarcación en las proximidades de playa Blanca, en la comunidad de Trudillé, donde se produjo un intercambio de disparos tras los sospechosos abrir fuego contra los agentes.

“Estamos frente a estructuras criminales que emplean narcolanchas equipadas con potentes motores fuera de borda y tecnología avanzada de comunicación, cuyo modo operativo, consiste en tratar de introducir a territorio dominicano, grandes cargamentos de drogas procedentes de Sudamérica”, explicó la DNCD.