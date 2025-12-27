2025, un año trágico

Vamos a terminar el 2025 un año que no fue todo lo bueno que hubiéramos querido pero que no fue en modo alguno todo lo malo que la perversidad política opositora corrupta dice.

Hubo desgracias como la del Jet Set que nos impactó y dolió a todos, y económicamente no tuvo los resultados ni dedeados ni esperados.

Pero nadie que no sea miembro de esa oposición que todo lo ve negativo puede afirmar que no hemos avanzado en aspectos fundamentales como la seguridad, la nueva Policía Nacional, y otros logros importantes.

La corrupción hizo presencia pero igual hizo su parte la justicia independiente y un presidente que no tiene cómplices, ni amigos ni hermanos, ni cuñados y mucho menos comité político para hacer del dinero del erario un botín personal.

Nos acercamos al 2026 llenos de fe en Dios y con la firme decisión de que las cosas sean mucho mejores.

El pueblo dominicano se merece un país y un futuro luminoso, Dios nunca nos ha abandonado y María de la Altagracia está aquí en representación de su hijo amado, estamos pues más que bendecidos y protegidos.

Feliz y próspero 2026.