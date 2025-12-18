Las reformas de Abinader y el colapso del PRM

Hace cinco años el presidente Luis Abinader inició su mandato prometiendo reformas profundas, la primera de ellas en el sector eléctrico eliminando la CDEEE y traspasando el control del sector al Ministerio de Energía y Minas; el resultado ha sido que de pérdidas técnicas del 29% en el 2019, pasamos al 41% en el 2024, aumentando el déficit mensual a más de RD$ 106 mil millones, cuando en el 2020 fueron apenas RD$ 34 mil millones. Retornaron los apagones residenciales, comerciales e industriales, aumento de tarifa no obstante los bajos niveles de precios del petróleo, incluyendo un black out, un apagón general en noviembre pasado: Un fracaso total.

Procedió con efecto inmediato a suprimir a la OISOE pasando esta, junto a varias dependencias del Ministerio de Obras Públicas y, algunas dispersas como el INVI, al nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones: Creó más burocracia sin aportar eficiencia, ahí todo se detiene en el tiempo como una película mala.

Igualmente fusionó el Ministerio de Planificación y Economía con el Ministerio de Hacienda, para nada, excepto para aumentar la nómina, pues el Estado tenía en el 2020, 651,312 empleados y ahora tiene 777,525 empleados: Otra promesa incumplida, la de reducir la nómina pública, hay 126,213 más; un 19.4% de aumento.

La Educación que, en principio logró sortear el desafío del Covid-19, con el triste ministro Ángel Hernández se internó en un desastre de tal magnitud que pasamos de tener aulas a iniciar el año escolar en furgones y debajo de árboles eliminando la tanda extendida y viendo tristemente como de un 5% de analfabetos en el 2019, subimos a más de un triste 6% a pesar de invertir el 4% del PIB: Todo un desastre.

La Seguridad Social iniciada en el 2001 por Hipólito Mejía y mejorada a lo largo de 4 periodos del PLD con Leonel y Danilo, colapsó con SENASA, no sólo por el supuesto desfalco, sino por la inclusión política de más de 2 millones de personas sin aportar las partidas presupuestarias y, todavía falta el quiebre de media docena de ARS, si es aplicada la Resolución No. 624-02 del CNSS dictada en noviembre: Sería la muerte del sistema.

En Agricultura se dijo que el PLD había dejado sin sembrar el país, que por ese motivo no había plátanos que debíamos esperar 7 meses por la cosecha; cinco años después, seguimos sin plátanos y ahora tampoco hay guineos o huevos situación que se traduce en altos precios, igual están en San Juan con las habichuelas, cuya roturación de tierras y semillas no han sido pagadas por el Gobierno en los últimos tres años: Un deterioro increíble.

Habló de reformar el mercado de los hidrocarburos y, gracias a Dios que estaba bien, porque no ha hecho nada, igual que el de las aguas. Empeoró el servicio de entrega de pasaportes, el 911 y el de emergencias en las carreteras y, hasta el Metro, motivo de orgullo por su eficiencia, colapsó.

Prometió ventanilla única para asegurar la adecuada celeridad a la inversión y, salvo en los anuncios de prensa, la situación ha empeorado, no sólo por los trámites de la burocracia del Estado, que ahora incluye problemas en las Cámaras de Comercio y Producción – que no es su culpa – sino en particular, en la DGII, en el MIC, en el MIVIE y, sobre todo, en la banca en donde abrir una cuenta para un comercio o industria tomas meses y en ocasiones, nunca responden: Retrocedimos a la edad de piedra.

Desde el 2012 atacó la política de endeudamiento del Gobierno prometiendo revertirla y, en cinco años ha llevado la deuda externa a eterna, acumulando una cantidad mayor que la de todos los presidentes juntos: USD 81,000 millones cuando el año cierre, haciéndola insostenible pues destinamos RD$ 28.00 de cada RD$ 100.00 al pago de los intereses y, la tasa de cambio, como una de las consecuencias, alcanzó el récord histórico de RD$ 64.70: Una locura que pagaremos carísima durante décadas.

Segunda Ola de Reformas

En el desarrollo de su segunda ola de reformas el Presidente Abinader impuso – porque dispone de mayorías en ambas cámaras, un nuevo Código Laboral, contra reformó la Constitución – para nada - y, recientemente un nuevo Código Procesal Penal que el presidente el Senado, al día siguiente de la promulgación, anunció que debe ser modificado porque tiene errores: Las leyes aprobadas en los últimos cinco años son el mejor ejemplo de incompetencia inadmisible pues – casi – todas, salen con errores graves.

Ahora se plantea, para terminar de destruir el sistema educativo, pasar el Ministerio de Educación Superior al colapsado Ministerio de Educación llevado a crisis extrema por MIYAGI y que no parece que pueda ser recuperado por su actual ministro Decamps: Siguen cavando -más profundamente- la fosa del país.

Otros problemas, como el de la delincuencia han empeorado, igual el haitiano, aunque no resuelto, estaba contenido en medio de las crisis de ese país. Desde el 2023 por el uso electoral del mismo y en ocasión de la metida de pata en el Canal de la Vigía entró en una crisis caliente de anti dominicanismo que afectó el comercio y tardaremos años en resolver; no es necesario hablar del servicio exterior pues casi no existe o peor aún, nosotros no existimos luego de haber ocupado un lugar destacado en la región.

El presidente Abinader montado en la ola de la marcha verde muy contraria al PLD, con varios de sus promotores en el tren de su Gobierno dispuso investigaciones administrativas a cargo de sus dirigentes para iniciar una lawfare en contra de un Danilo Medina arrinconado y una organización acobardada en interés de disolver el 36% que habían obtenido en el 2020 de cara al siguiente torneo en el 2024 y, lo logró, plenamente, fue un acierto en la guerra por el poder: Usó los poderes públicos para la guerra política.

Pero el tiempo pasó y, este año que termina con la actividad económica degradada para apenas un 2.5% de crecimiento en el PIB y con los servicios públicos muy deteriorados, creando una situación que ya no puede ser enfrentada con el clientelismo de los “bonos” pues la ineficacia y opacidad en la distribución hace que estos se queden en la militancia del PRM y en ocasiones, ni a esta llegue, quedándose en los bolsillos de los dirigentes, de enero a diciembre ocurrió algo: Surgió renovado Leonel, una realidad que la publicidad gubernamental no puede tapar.

Desde su posición de opositor le denunció el uso político de la afiliación en el Senasa, práctica que según advirtió la conducía a la quiebra. La intención de Leonel tenía dos aspectos, el primero evitar el quiebre de la institución responsabilidad de la asistencia social en materia de salud pública de los pobres y, segundo que el Gobierno no quebrara, para cubrir la brecha del Senada al sistema de las ARS que han funcionado con cierta solidez financiera. El no habló del fraude, quizás ni siquiera lo sabía.

El Colapso inevitable

El escándalo de SENASA viene a ser para el presidente Abinader y el PRM, algo así como el juicio de Salvador Jorge Blanco en 1988 para el PRD – histórico-, como el BANINTER en el 2003 para Hipólito u Odebrech 2017 para Danilo y el PLD: Insalvable. Puede anularle al PRM cualquier posibilidad electoral para el 2028.