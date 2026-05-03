Culminada la primera ronda, ¿qué se viene ahora en los playoffs de la NBA?

La primera ronda de los playoffs de la NBA ha llegado a su fin dejando varias sorpresas y hechos poco comunes en la historia reciente, con dos remontadas desde desventajas de 1-3.

Los Sixers de Filadelfia lograron una hazaña al revertir su serie ante los Celtics de Boston, mostrando resiliencia y carácter competitivo. A esto se sumaron los Pistones de Detroit, quienes también vinieron de atrás para evitar una eliminación histórica siendo el primer sembrado, pues se hubiesen convertido en apenas el segundo equipo en la historia que gana 60 o más juegos y es eliminado por el número ocho en la primera ronda de los playoffs.

Conferencia Este

Detroit vs Cleveland

Los Detroit Pistons avanzaron tras vencer 116-94 al Orlando Magic en el Juego 7 este domingo, con una actuación estelar de Cade Cunningham, quien anotó 32 puntos.

Por su parte, los Cleveland Cavaliers también salieron airosos en su Juego 7 ante los Toronto Raptors, completando una remontada tras estar abajo 2-3 en la serie. Ahora, Detroit y Cleveland se verán las caras en una serie con historia. La última vez que se enfrentaron en playoffs, LeBron James lideraba a Cleveland en una barrida sobre unos Pistons encabezados por Andre Drummond.

El primer partido será este martes.

New York vs Filadelfia

Los New York Knicks, con el dominicano Karl-Anthony Towns y liderados por Jalen Brunson, enfrentarán a unos Sixers que llegan en alza tras su histórica remontada.

Todo dependerá de la salud de Joel Embiid, quien, pese a anotar 32 puntos en su último partido, sigue lidiando con molestias en la rodilla, además de una reciente cirugía. Si Embiid está en plenitud, la batalla en la pintura contra Towns promete ser de alto nivel, complementada por duelos perimetrales con figuras como Tyrese Maxey, Paul George y VJ Edgecombe del lado de los Sixers, y Brunson, Mikal Bridges y OG Anunoby por los Knicks.

La serie inicia este lunes en Nueva York.

Conferencia Oeste

Minnesota vs San Antonio

En el Oeste, los Minnesota Timberwolves se medirán a los San Antonio Spurs. La disponibilidad de Anthony Edwards será clave, ya que está listado como “game-time decision”.

Minnesota viene de eliminar al equipo de Nikola Jokić sin Edwards en los últimos juegos, apoyados en Jaden McDaniels, Rudy Gobert y Ayo Dosunmu. No obstante, del otro lado San Antonio parte como favorito con Victor Wembanyama, De'Aaron Fox y el gran núcleo joven de los Spurs.

La serie arranca en San Antonio este lunes.

Lakers vs Oklahoma City

Los Lakers de Los Angeles enfrentarán a Oklahoma City Thunder en una serie que luce inclinada hacia estos últimos. La ausencia de Luka Dončić pesa para unos Lakers que dependerán de LeBron James y Austin Reaves como los mejores jugadores ofensivos. ¿Es buena dupla?, sí, pero no alcanza para derrotar a OKC según las casas de apuestas.

Oklahoma tampoco contará inicialmente con Jalen Williams, pero mantiene a su estrella Shai Gilgeous-Alexander y un núcleo sólido que los posiciona como favoritos.