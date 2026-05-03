Muere niño al caer en una cisterna en Pedro Brand

Un niño de 4 años murió al caer en una cisterna en Pedro Brand mientras jugaba en los alrededor de un solar abierto, informaron a Listín Diario sus familiares.

La cisterna se encuentra en un solar “vulnerable y abierto”, denunció a este diario Carmen Cuevas, presidenta de la junta de vecinos.

“Estamos más que consternados. Se ha perdido la vida de un niño de 4 años”, dijo la comunitaria.

Cuevas dijo que el dueño del solar “debe dar la cara” y ser “responsable” de su propiedad.

“Queremos justicia y queremos que cierren” el terreno, dijeron los padres del menor Moisés Jacobo.

El niño había sido reportado como desaparecido el pasado viernes. Los familiares dieron con su paradero gracias a cámaras de seguridad del sector.

Antes de caer a la cisterna, el menor se encontraba volando “chichigua”, como se conoce popularmente en República Dominicana