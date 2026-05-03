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Cisterna en pedro brand

Muere niño al caer en una cisterna en Pedro Brand

La cisterna se encuentra un solar "vulnerable y abierto", cuyo dueño no aparece 

El niño había sido reportado como desaparecido el pasado viernes.

El niño había sido reportado como desaparecido el pasado viernes.Externa

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

Un niño de 4 años murió al caer en una cisterna en Pedro Brand mientras jugaba en los alrededor de un solar abierto, informaron a Listín Diario sus familiares.

La cisterna se encuentra en un solar “vulnerable y abierto”, denunció a este diario Carmen Cuevas, presidenta de la junta de vecinos.

“Estamos más que consternados. Se ha perdido la vida de un niño de 4 años”, dijo la comunitaria.

Cuevas dijo que el dueño del solar “debe dar la cara” y ser “responsable” de su propiedad.

“Queremos justicia y queremos que cierren” el terreno, dijeron los padres del menor Moisés Jacobo.

El niño había sido reportado como desaparecido el pasado viernes. Los familiares dieron con su paradero gracias a cámaras de seguridad del sector.

Antes de caer a la cisterna, el menor se encontraba volando “chichigua”, como se conoce popularmente en República Dominicana 

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