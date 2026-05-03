Movimiento antiminero de San Juan dice marcha fue un éxito

Miles de personas se concentraron este domingo en San Juan de la Maguana en rechazo al Proyecto Romero, la iniciativa de extracción que impulsa la empresa canadiense GoldQuest.

Al final de la jornada, el vocero del Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, Rubén Moreta, calificó la protesta como un éxito y lanzó un "ultimátum" al Poder Ejecutivo.

"El presidente tiene un plazo de 7 días para darle una respuesta a la comunidad de San Juan de la Maguana", declaró Moreta. Dijo que "vencido esos 7 días, entonces las movilizaciones van a continuar en contra de la GoldQuest en San Juan".

El movimiento calificó la jornada de "exitosa" y Moreta hizo énfasis en el acontecimiento: "nunca antes en la historia social de San Juan de la Maguana se había producido una manifestación de este calibre".

La marcha, dijo, fue "una actividad pacífica que evidenció la decisión de un pueblo de impedir la explotación minera en el valle de San Juan".

Sin embargo, Moreta denunció que la empresa minera habría infiltrado elementos en la manifestación con el propósito de deslucirla.

"Repudiamos a esos elementos infiltrados que infiltró la minera canadiense en nuestra manifestación para al final intentar deslucir la misma", señaló, aunque agregó que eso "no van a lograr".