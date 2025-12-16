SENASA: preguntas al presidente

Durante gran parte de su presidencia, usted y sus ministros se han dedicado a decirle al país que el gran problema de nuestros hospitales públicos (y, por ende, de la atención médica a los más vulnerables) se debía al uso que hacían estos por parte de mujeres inmigrantes haitianas (las cuales, paradójicamente, pagan los mismos impuestos que sus pares dominicanos). El escándalo de SENASA viene a dibujar otra historia. Quizás sería hora de conocer las verdaderas causas del calamitoso sistema de salud y del privatizado sistema de seguridad social.

El 30 de junio pasado, en su comparecencia en La Semanal, usted defendió a capa y espada la gestión del SENASA. ¿Dónde estaban los organismos de seguridad del Estado que no le advirtieron la magnitud de lo que ocurría? ¿Dónde están los mecanismos de control del Estado dominicano que tuvieron que esperar una investigación periodística para que el mundo supiera? Ya los dominicanos no se satisfacen con “no más impunidad”. Hoy, la ciudadanía pregunta de manera legítima: ¿Está su gobierno hoy en condiciones de administrar lo público con eficiencia, pulcritud y equidad, como para restaurar la confianza de la gente en sus instituciones?