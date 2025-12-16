Luis y la corrupción

El caso Senasa ha golpeado la confianza nacional. Por eso, ante la acusación del Ministerio Público (MP) señalando sobornos, falsificaciones y estafas multimillonarias al Estado, el país siente que le jugaron sucio con un servicio que debería ser sagrado y exige castigo.

Pero aún en medio de toda la rabia y la indignación, es menester separar dos cosas. Primero, los gravísimos hechos que, ajustados al debido proceso, deben probarse para luego sancionarse, y segundo, el comportamiento del Poder frente a los mismos. Y es ahí es donde la postura del presidente Luis Abinader merece ponderarse.

Desde su llegada al gobierno en agosto de 2020, Abinader marcó un antes y un después al designar un MP independiente, sin afinidad partidaria ni compromisos personales con el Poder. Algo que rompió con la tradición del control político en la persecución penal.

Luego, presentó el Plan Nacional contra la Corrupción en diciembre de 2020, y ha remarcado su compromiso contra el flagelo en sus discursos ante la Asamblea Nacional y en mensajes públicos donde ha afirmado “tengo amigos, pero no cómplices”. De ahí resulta comprensible que cuando las denuncias de corrupción han tocado a amigos, allegados políticos, y compañeros de partido, el presidente haya elegido la vía de no encubrir. Un mensaje muy parecido a: el que metió la pata que no cuente con Luis.

La gente está molesta -y con razón- ante tantos desencantos, pero también reconoce que está viendo a un presidente que no se interpone entre la justicia y los suyos. Algo que en tiempos donde la corrupción suele encontrar refugio en el Poder, constituye una señal que no debe pasar inadvertida ya que, por primera vez, la indignación convive con un poder político que no bloquea, que no protege y que no negocia la impunidad.