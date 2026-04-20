Carlos Baute desata polémica al gritar en acto: 'fuera la mona', refiriéndose a Delcy Rodríguez

El acto encabezado por la líder opositora venezolana María Corina Machado en Madrid desató una fuerte polémica política y diplomática luego de que se registraran cánticos ofensivos durante la jornada.

El evento, celebrado en la céntrica Puerta del Sol, reunió a miles de asistentes de la diáspora venezolana y contó con la participación de figuras públicas, pero terminó marcado por expresiones que han sido calificadas como racistas, misóginas y contrarias a los derechos humanos.

Uno de los momentos más controvertidos ocurrió antes de la aparición de Machado en el balcón de la Real Casa de Correos. El cantante Carlos Baute, quien se encontraba animando el evento, incentivó a los asistentes con el grito “¡Fuera la mona!”, en referencia a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. La frase generó una inmediata ola de críticas por su carga discriminatoria.

Rechazo institucional y disculpas diplomáticas

Tras lo ocurrido, la Embajada de Venezuela en España reaccionó con un comunicado oficial en el que ofreció disculpas al pueblo español. La embajadora Gladys Gutiérrez expresó el rechazo categórico a los hechos, señalando que este tipo de manifestaciones evocan discursos de odio incompatibles con los principios del derecho internacional.

En el pronunciamiento, la delegación diplomática enfatizó que el uso de términos despectivos hacia una mujer constituye una forma de violencia política basada en misoginia y racismo. Además, calificó este tipo de expresiones como actos de deshumanización que atentan contra la dignidad de las personas, especialmente en un contexto político.

La embajada también subrayó el carácter diverso de la sociedad venezolana, definida como una nación mestiza construida a partir de múltiples raíces culturales. En ese sentido, advirtió que cualquier intento de degradar esa diversidad representa una agresión directa a la identidad nacional.

Reacciones políticas en España

La controversia no se limitó al ámbito diplomático. Desde la política española, diferentes sectores manifestaron su rechazo. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, calificó los cánticos como “intolerables” y exigió una condena explícita por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Bergerot insistió en que no se puede permitir que actos oficiales incluyan expresiones que, en su opinión, degradan tanto a las personas racializadas como a los valores democráticos. También criticó lo que considera una falta de respuesta institucional ante lo ocurrido.

En la misma línea, la dirigente de Podemos Isa Serra expresó su “repulsa” frente a los hechos y amplió las críticas al calificarlos no solo como racistas, sino también como clasistas. Para Serra, lo sucedido refleja una problemática más amplia relacionada con discursos de odio en escenarios políticos.

Críticas al evento y su contexto político

El acto en el que se produjeron los cánticos coincidió con la entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a María Corina Machado, un reconocimiento que también generó debate político. Para algunos sectores, el evento fue interpretado como un gesto de respaldo internacional a la oposición venezolana, mientras que otros lo vieron como una acción cargada de simbolismo político.

Desde Podemos, incluso se calificó el encuentro como una “humillación”, en medio de críticas hacia la relación entre ciertos liderazgos políticos internacionales.

En medio de la controversia, tanto las disculpas de la Embajada de Venezuela como las exigencias de condena por parte de líderes políticos españoles dejan claro que el episodio seguirá generando discusión en los próximos días.