Falta de fondos estatales asfixia al Instituto Preparatorio de Menores

El Instituto Preparatorio de Menores de San Cristóbal (IPREME), un histórico baluarte de la reeducación juvenil en el país desde 1956, enfrenta una situación crítica.

Debido a la transición administrativa hacia el nuevo Ministerio de Justicia, la institución ha dejado de recibir los fondos regulares de la Procuraduría General, poniendo en jaque una labor de siete décadas basada en la psicopedagogía amigoniana.

Ante el vacío presupuestario, el IPREME ha sobrevivido gracias a una campaña de recaudación de emergencia. Instituciones como EGEHID y figuras como el obispo de Baní, Faustino Burgos, han brindado soporte. No obstante, la dirección advierte que la caridad no puede sustituir la responsabilidad estatal para garantizar los derechos de los adolescentes tutelados.

A pesar de las promesas de las autoridades y de reuniones con el Ministro de Justicia, Antoliano Peralta, el convenio legal que garantiza la estabilidad del centro sigue sin firmarse.

El retraso en la elaboración de este marco jurídico mantiene en la incertidumbre a los religiosos Terciarios Capuchinos, quienes lideran la formación y dignificación de los jóvenes.

Fray José Gerardo Agreda Contreras, director general del IPREME, reafirmó su compromiso con la juventud, pero hizo un llamado directo a las autoridades para agilizar los procesos burocráticos.

"Nuestra obra se hace con las manos y el corazón, pero requiere del respaldo legal y financiero del Estado para no detenerse", enfatizó, subrayando que solo los fondos de educación se mantienen fluyendo con normalidad.

El IPREME ha sobrevivido a diversos cambios políticos desde la era de Trujillo, siendo un modelo de éxito en la reinserción social que ahora corre peligro por un trámite administrativo. Por la falta de presupuesto se corre el riesgo de vulnerar el derecho a la protección integral de los menores de edad.

El Instituto de Menores fue fundado el 14 de mayo de 1956. Su creación se enmarca en un esfuerzo por profesionalizar la atención a la minoridad en conflicto con la ley, que en aquella época carecía de programas de rehabilitación especializados.

Desde sus inicios, la gestión fue encomendada a los Religiosos Terciarios Capuchinos, conocidos como "Amigonianos", una congregación con una tradición centenaria en la reeducación de jóvenes en Europa y América Latina.

El IPREME no nació como una "cárcel de menores", sino bajo el modelo del pedagogo español Luis Amigó.

Su filosofía se basa en la pedagogía del amor y la presencia. En lugar de castigo, el enfoque es la auto-superación, el aprendizaje de oficios y el acompañamiento espiritual y psicológico.

Este modelo ha sido reconocido internacionalmente como uno de los más humanos y efectivos para prevenir la reincidencia delictiva.

Un patrimonio de San Cristóbal.

El instituto está ubicado en la Avenida Luperón #31. Durante décadas, sus instalaciones han sido un punto de referencia arquitectónico y social en la provincia de San Cristóbal.

Muchos de los talleres técnicos del IPREME (carpintería, mecánica, panadería) han servido históricamente para proveer servicios a la comunidad local, creando un vínculo de integración entre los jóvenes y la sociedad.

El acuerdo original de 1956 fue una pieza de vanguardia legislativa para su época. Ha sido renovado formalmente en dos ocasiones clave (citadas en el comunicado actual) para adaptarse a las nuevas leyes de protección de niños, niñas y adolescentes (como la Ley 136-03).

Históricamente, el IPREME ha operado bajo un sistema de co-gestión: el Estado aporta los recursos financieros y legales, mientras que la Iglesia (los Capuchinos) aporta el personal especializado y el modelo pedagógico.

Se estima que por sus aulas y talleres han pasado miles de jóvenes dominicanos que hoy son padres de familia y trabajadores productivos.

El instituto ha sobrevivido a las crisis políticas de 1961, la Revolución de 1965 y múltiples cambios de gobierno, manteniendo siempre su neutralidad y enfoque en el bienestar del menor.