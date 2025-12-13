En el año 1905, República Dominicana se vio forzada a ceder el control de las aduanas a Estados Unidos, con la finalidad de que ellos cobraran la deuda contraída por el gobierno dominicano.

El 45% de las recaudaciones aduaneras estarían destinadas al pago de la deuda con los norteamericanos y el resto, 55%, correspondía al Estado Dominicano.

Trujillo llega al poder en 1930 e inmediatamente empezó gestiones, a lo lardo de una década, para la devolución de las aduanas a nuestro país, hasta que logra suscribir el Tratado Trujillo-Hull.

El Tratado Trujillo-Hull fue un acuerdo firmado el 24 de septiembre de 1940 entre Rafael Leónidas Trujillo por Republica Dominicana y el Secretario de Estado Cordell Hull por los Estados Unidos en el cual se establecieron los pasos que permitirían a los dominicanos el pago de la deuda externa contraída con empresas estadounidenses, a cambio de que los norteamericanos devolvieran el control de las aduanas nacionales, que estaba en sus manos desde 1905.

Desde ese momento, se estableció un mecanismo de pago administrativo de la deuda externa para continuar amortizando la misma, siendo su balance en julio de 1947 de sólo US$ 9,271,855.55. La Ley 1484 del 18 de julio de 1947 del Congreso Nacional identificó los recursos para el pago de esa deuda.

Estos recursos fueron recolectados de la siguiente manera: US$1,000,000.00 del presupuesto nacional y los demás US$8,271,855.55 restantes, obtenidos mediante emisión bonos a nombre de tenedores bursátiles, los cuales tendrían un vencimiento a 17 meses y a una tasa de interés de 5%.

El 19 de julio de 1947, Trujillo hizo el pago total de esa suma a los tenedores norteamericanos de los bonos adeudados.

El National City Bank se convirtió en Banco de Reservas en 1941, como propiedad del Estado Dominicano. Los recursos del banco fueron utilizados para pago de los nuevos referidos bonos, ya que el capital del Banco de Reservas para junio de 1947 era: en efectivo US$29.9 millones y US$31.6 millones en depósitos de ahorros. Con motivo de estas transacciones, ya para el mes de agosto el capital se había reducido a US$18.9 millones y a US$30 millones respectivamente.

Aunque algunos economista alegan con razón, que lo que hizo Trujillo fue cambiar la deuda externa por deuda interna, causando un déficit en las finanzas públicas, comprometiendo la liquidez del Banco de Reservas; como un acto de soberanía se puede entender que efectivamente logró que la República Dominicana como nación se liberara en ese momento de la deuda externa dando visos de una independencia financiera, aunque en el fondo no era del todo cierta.