Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra implicado en estafa inmobiliaria Punta Cana

El Ministerio Público informó que se encuentra en la fase final de la elaboración de la solicitud de medida de coerción contra Joan Fernando González Contreras, quien fue arrestado por su presunta vinculación en una estafa inmobiliaria a través del proyecto West Side Residences Punta Cana, de la constructora Paceo.

La instancia, en la que se solicitará la imposición de prisión preventiva, será depositada en las próximas horas ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

La detención de González Contreras fue ejecutada por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados del Ministerio Público (Ucaprec), dirigida por la fiscal Andry De Los Santos.

Para lograr el arresto, las autoridades dominicanas contaron con el apoyo estratégico de la Interpol, dando cumplimiento a una orden de arresto emitida por el juez Rigoberto Sena Ferreras. La investigación se originó a raíz de una querella interpuesta en julio de 2024 por el señor Holger Ariosto León Rivas, quien denunció al Grupo Paceo LLC y al imputado por violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, relativo a la estafa.

De acuerdo con el expediente, la víctima acordó la compra de una villa por un valor de US$110,000, pagaderos en un plazo de dos años. León Rivas inició los abonos en octubre de 2019, realizando transferencias bancarias que incluyeron montos de US\bm{5,900, US}5,000 y US$1,817, entre otros. Durante meses, la constructora enviaba videos del supuesto avance del proyecto para mantener el engaño y asegurar que la víctima continuara depositando el dinero.

Un proyecto "fantasma"

La alerta se encendió en octubre de 2021, cuando la empresa cesó el envío de videos y recibos. Aunque en una visita inicial un allegado de la víctima creyó ver la propiedad, una inspección legal posterior confirmó la amarga realidad: el proyecto West Side Residences Punta Cana no existe.