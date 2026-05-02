Jueza dispone libertad de profesor acusado de agresión sexual contra una estudiante

La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso la libertad de un profesor acusado de agresión sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo de esta jurisdicción.

La magistrada Ana Lee Florimón impuso al imputado, Inocencio Lebrón Montero, el pago de una garantía económica de 300,000 pesos a través de una compañía aseguradora.

Igualmente, impedimento de salida del país, presentación periódica ante el Ministerio Público y una orden de protección a favor de la víctima, cuyo nombre se omite.

El tribunal tomó la decisión al acoger el pedimento del abogado del imputado, doctor José Paula, quien solicitó rechazar la prisión preventiva presentada por el Ministerio Público a través de la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales.

La defensa alegó la inexistencia de elementos probatorios suficientes para sustentar una medida privativa de libertad.

El abogado calificó la acusación como "sin fundamento", señalando que el órgano acusador no presentó pruebas que corroboren la denuncia por presunta violación de los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03 (Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes).

Detalles de la acusación

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado habría aprovechado la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la menor.

El Ministerio Público indica que, posteriormente, ejerció presión emocional sobre la estudiante para que accediera a conductas de índole íntima, a pesar de que ella manifestó expresamente su negativa.

El órgano persecutor establece que, en ese contexto, se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos e insistió en sostener relaciones sexuales. La investigación señala, además, que estas conductas fueron reiteradas mediante el asedio emocional.

Como parte de las evidencias, el Ministerio Público presentó una evaluación psicológica practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la cual identificó indicadores emocionales compatibles con situaciones de vulneración.

Inocencio Lebrón Montero fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.