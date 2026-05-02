Jason Tatum con status incierto para el juego decisivo este sábado entre Celtics Vs. Sixers

La mayoría de los aficionados neutrales no se imaginaban que los Boston Celtics llevarían su serie de primera ronda de los playoffs contra los Philadelphia 76ers hasta el séptimo partido.

Pero esa ha sido la situación tras la derrota por 106-93 en el sexto partido el jueves por la noche en Filadelfia.

Los Celtics parecían estar en racha con una ventaja de 3-1, pero los Sixers forzaron un enfrentamiento decisivo con dos victorias consecutivas muy reñidas.

Los Sixers merecen todo el reconocimiento por haber llevado la serie tan lejos, pero al igual que Boston, todavía tendrán que ganar un partido más en el TD Garden para avanzar.

Con el séptimo partido programado para el sábado por la noche en Boston, lo que está en juego no podría ser mayor.

Aún más importante es la oportuna aclaración sobre el estado de su jugador estrella, Jayson Tatum , tras el susto por una posible lesión en el sexto partido.

El susto por la lesión de Jayson Tatum

Si hay una palabra que ningún aficionado del Celtic querría oír asociada a Tatum, es lesión, pero el jueves por la noche temían lo peor.

El delantero estrella abandonó el partido en el tercer cuarto por molestias en la pantorrilla izquierda y no regresó, terminando con 17 puntos y 11 rebotes en 29 minutos.

Fue la primera vez en esta primera ronda que Tatum jugó menos de 30 minutos. Se le vio en el banquillo con una bolsa de hielo en la pantorrilla. El entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla, restó importancia a cualquier preocupación sobre una posible lesión grave.

Sin embargo, según Brian Windhorst, experto de la NBA, se vio a Tatum tocándose la pantorrilla —una zona propensa a lesiones que suele generar preocupación en toda la liga— después de que lo sacaran del partido.

“No jugó los últimos 15 minutos [del sexto partido]. … [Los Celtics] dijeron que estaba disponible para volver al partido, pero se estaba frotando la pantorrilla. Ahora dice que está bien. … Veamos el informe de lesiones.”

La preocupación de los aficionados de Boston era comprensible. Tatum sufrió una rotura del tendón de Aquiles derecho el año pasado durante los playoffs. Estuvo de baja durante la mayor parte de la temporada regular 2025-26 y no volvió a jugar hasta principios de marzo.

Este problema en la pantorrilla izquierda no es fatal en comparación con la rotura del tendón de Aquiles. Las distensiones o contracturas en la pantorrilla son comunes en la NBA y las limitaciones que pueden tener en la disponibilidad para jugar varían.

Por ejemplo, las distensiones de grado 1 han permitido a jugadores como Evan Mobley, el pívot de los Cleveland Cavaliers, regresar en tan solo cinco partidos, después de una previsión inicial de dos a cuatro semanas en diciembre del año pasado.

En el caso de Tatum, la descripción es "solo un poco rígido" y no está demasiado preocupado, lo que apunta a un problema menor más que a un desgarro estructural o una distensión grave. La estrella de Boston, de 28 años, ya ha demostrado que no se rinde fácilmente, pues regresó mucho antes de lo previsto tras su lesión del tendón de Aquiles y desde entonces ha estado en el centro de la acción con Boston.