Cuando los políticos quieren todos los poderes, antes de iniciar una misión difícil, piden ayuda divina, quien junta la Iglesia y el Estado lo tiene absolutamente todo.

Antes de ir a la guerra, los antiguos apelaban a sus dioses, los nativos de estas tierras al Gran Espíritu, y los cristianos al Espíritu.

Antes de marchar sobre Irak, después del 9/11, George W. Bush convocó a un “Día Nacional de Oración”.

La embajadora estadounidense, Leah Campos, llegó al país, e inmediatamente fue a la Catedral Primada, cual pelegrina, pidiendo “bendiciones”, justo antes de dirigir la marcha sobre Venezuela.

Bush aseguró que Sadam Hussein tenía “armas de destrucción masiva”, Donald Trump asegura que Nicolás Maduro “trafica drogas”, ninguno presenta pruebas.

Irak, fue un desastre, Venezuela puede ser peor, Maduro también le pidió bendiciones a dioses aborígenes venezolanos. La embajadora Campos necesita muchísimos poderes, e infinitas bendiciones.