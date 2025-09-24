Los que nacieron entre el 1965 y el 1980, llamados Generación X, está considerado como el grupo de personas con mayor vocación de consumo de acuerdo a un estudio reciente. Esta población oscila entre 45 y 60 años y está en el centro de padres e hijos, y son los que inciden en las compras de éstos, de acuerdo a ese estudio de NIQ (empresa líder en inteligencia del consumidor, nativa de Chicago, Estados Unidos) y de World Data Lab, una empresa que procesa datos que luego convierte en información útil para los negocios y que sirven de referencia predictora de mucho valor en la toma de decisiones.

Pues bien, ambas han dado a conocer la tendencia consumista de este segmento, el cual, por su rango de edad, también pertenece a un grupo con alta capacidad de compra.

El estudio señala que “ a pesar de ser más pequeño que los Millennials y la Generación Z , la Generación X es uno de los grupos que más consume en el mundo en 2025”.

También apunta que este grupo, en particular las mujeres “controlan el 50% del gasto de consumo global e influyen entre el 70% y el 80% de las decisiones de compra en el hogar”.

El estudio da a conocer cuál es el comportamiento de este grupo a nivel de Norteamérica, Europa Occidental, Asia y América Latina. Y señala que, frente a los Millennials y la Generación Z, sigue siendo una de las fuerzas económicas más sólidas y y estratégicas del mundo.

Para los que deseen obtener más informaciones acerca de este estudio, pueden buscarlas en la página de Marketing Directo.