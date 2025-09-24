62 años después

El golpe de Estado que derrocó a Juan Bosch, constituyó uno de los episodios que, ocurridos en la primera mitad de los ‘60, marcaron el camino del proceso democrático que vivimos los dominicanos en los últimos 59 años.

Tres episodios sobresalen

• El primero: la decapitación de la dictadura que por 30 años impuso Rafael L. Trujillo con mano férrea, asesinatos, corrupción, postrando a una sociedad al influjo de sus caprichos, violentando las libertades y derechos, que desembocó en un período, lógico, de inestabilidad, turbulencias, violencia callejera dado los procesos de ‘acomodonamiento’, político, económico y social de una población castrada durante 30 años.

• El segundo: el golpe de Estado que, tras la primera contienda política en las urnas, dio paso al primer gobierno democrático contra el cual conspiraron militares, la oligarquía floreciente que se posicionaba, políticos, ‘anti comunistas’ y la Iglesia.

• El tercero: la revuelta cívico-militar que depuso al régimen de facto que siguió al golpe contra Bosch, fragmentando más a la sociedad, generando un vacío de poder y la imposición de decisiones nacionales desde el imperio invasor.

Estos episodios -presentados a modo de enunciados- han forjado en los dominicanos una decisión: jamás apostar a la dictadura, que el golpe de Estado es un camino de retroceso y que la guerra mina los cimientos de la institucionalidad y los esfuerzos de desarrollo.

Al rememorar el golpe de Estado de hace 62 años, estoy convencido de que a partir de las elecciones de 1966, los dominicanos hemos logrado -con altas y bajas, turbulencias, temores y logros-, vivir en democracia, fortaleciendo los procesos electorales y ganando las luchas por el ejercicio de las libertades.